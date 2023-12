Weißenhorn

vor 23 Min.

Zwei Stadtkapellen thematisieren Feuer und eine Avantgarde-Bewegung

Plus Beim Jahreskonzert der Stadtkapelle Weißenhorn in der Fuggerhalle ist die Stadtkapelle Vöhringen zu Gast. Ungewöhnliche Klänge sind Teil des Programms.

Von Ralph Manhalter Artikel anhören Shape

Die Witterungsverhältnisse haben die Besucherinnen und Besucher am Samstagabend offensichtlich nicht davon abgehalten, sich das Konzert in der Fuggerhalle anzuhören. So bedankte sich Alexander Baur auch ausdrücklich bei jenen, die sich den Weg durch den Schnee gebahnt hatten. Schließlich, so sagte der Vorsitzende der Stadtkapelle Weißenhorn, könne man gleich zwei Musikvereinigungen genießen.

Zu Gast waren nämlich die Kolleginnen und Kollegen aus Vöhringen mit ihrem Dirigenten Andreas Blätzinger, die auch den ersten Teil des Konzertes bestritten. Unter dem gewählten Motto „Feuer“, welches laut Moderator Volker Tietz bei den momentanen Temperaturen nicht schaden könne, bewegten sich die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Vöhringen von Earth, Wind and Fire, einer Hommage an die gleichnamige Band aus den Siebziger- und Achtzigerjahren, über Filmmusik aus Harry Potter bis hin zu "Goddess of Fire". Letzteres ist eine von hawaiianischen Klängen beeinflusste, durch häufigen Rhythmen- und Tempiwechsel bestimmte Komposition von Steven Reineke.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen