Anfangs wurde mit Glocke und Horn alarmiert: Feuerwehr Winterrieden ist 150 Jahre alt

Die Feuerwehr Winterrieden blickt an einem Festabend auf 150 Jahre Vereinsgeschichte zurück. Zum Beispiel auf den ersten Einsatz und einen "Festumzug der Superlative".

Gemäß dem Motto "Retten in Not ist unser Gebot" setzt sich die Feuerwehr Winterrieden bei jedem Wetter zu jeder Tages- und Nachtzeit für Leben und Besitz der Bürgerinnen und Bürger im Ort und der Nachbarschaft ein. Bei der Feier zum 150. Gründungsjubiläum bedankten sich Ehrengäste und Besucher für diesen Einsatz. Im Mittelpunkt stand die Ehrung langjähriger Mitglieder. Statt an diesem Abend Gastgeschenke zu vergeben, spendete der Feuerwehrverein 500 Euro an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach.

Als Gründungsdatum verzeichnet die vom Vereinsvorsitzenden Alexander Wollnik vorgetragene Chronik den 12. November 1873: Damals nahmen sich "tatkräftige und weit vorausschauende Männer mit Eifer der neuen Aufgabe an, bei der es darum geht, Leben und Gut der Bevölkerung zu schützen". Initiator der Gründung war der damalige Bürgermeister Balthasar Popp, der die Feuerwehr sowohl persönlich als auch vonseiten der Gemeinde unterstützte. Ihm gelang es, 29 Mitglieder anzuwerben, aus deren Reihen Sebastian Bucher zum Ersten Vorsitzenden und Martin Zoller zum Ersten Kommandanten gewählt wurden. Als äußeres Zeichen der Zusammengehörigkeit schafften sich die Wehrmänner eine Vereinsfahne an.

Erster Einsatz der Feuerwehr Winterrieden war ein Brand nach einem Blitzschlag

Mit der nach heutigen Maßstäben nicht idealen Ausrüstung von zwei Feuerwehrspritzen, zwei Anstellleitern mit Stützstangen, zwei Stock- und vier Dachleitern, 120 Meter Schläuchen sowie einem Steigerwagen und verschiedenem Kleinmaterial konnten die Einsatzkräfte manchmal nicht verhindern, dass ein Hof niederbrannte. Aber sie konnten gewährleisten, dass sich Brände nicht ausweiteten. Den ersten Einsatz hat die Chronik im Juni 1888 festgehalten: Im Haus von Franz Josef Glaser in Babenhausen musste ein durch Blitzschlag entstandenes Feuer bekämpft werden. In Winterrieden rückten die Wehrmänner im Dezember 1888 zum Anwesen von Johann Demmeler aus. Sie konnten es nicht retten, aber zumindest einen großen Teil des Mobiliars in Sicherheit bringen. Aufregung löste im August 1892 der Brand des Braubesitzes von Josef Schaupp aus, dem heutigen Gasthaus Krone. Insgesamt 288 Männer der Wehren aus Klosterbeuren, Reichau, Weinried, Engishausen, Boos und Babenhausen waren im Einsatz.

Nachdem die Gemeinde um 1900 ein Wasserleitungsnetz mit Hydranten errichtet hatte, nahmen die Wehrmänner 1941 ihre erste Motorspritze in Betrieb. Das etwas schwerfällig funktionierende Alarmsystem mit Glockengeläut und Hornsignalen wurde 1971 durch eine Sirene auf dem Feuerwehrgerätehaus abgelöst. Wie überzeugend die Tätigkeit der Winterrieder Wehr war, bewies der rasche Anstieg der Mitgliederzahl, die während Kriegszeiten aber stark zurückging. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann Kommandant Johann Bär mit dem Neuaufbau des gemeindlichen Löschwesens.

Zur 100-Jahr-Feier der Feuerwehr Winterrieden fand ein großer Umzug statt

Als Höhepunkt der Vereinsgeschichte fand 1973 die 100-Jahr-Feier mit einem "Festzug der Superlative" statt. Aber auch die Weihe des Feuerwehrfahrzeugs TSF 1981, der Kauf einer neuen Fahne zum 125. Jubiläum und der Bezug des neuen Feuerwehrgerätehauses 2008 wurden groß gefeiert. Zur Sicherung des Nachwuchses wurde 2019 eine Jugendfeuerwehr eingeführt. 2021 konnten die Einsatzkräfte den Mannschaftstransportwagen mit selbst gebautem Tragkraftspritzenanhänger in Betrieb nehmen.

Derzeit wird die Feuerwehr Winterrieden von Kommandant Wolfgang Zangl und seinem Stellvertreter Fabian Swoboda geführt, der Verein von Alexander Wollnik. Neben 45 Aktiven, darunter drei weiblichen sowie 16 Atemschutzgeräteträgern und 14 Jugendlichen, gehören dem Verein 115 Mitglieder und 44 Ehrenmitglieder an.

Begleitet von Applaus wurden Peter Fieberg zum Ehrenkommandanten ernannt und Johann Unglert, Anton Förg und Konrad Zweifel zu Ehrenmitgliedern. Für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst durfte Gerhard Frank das Goldene Ehrenzeichen entgegennehmen. In Anerkennung seiner 30-jährigen Dienstzeit wurden Rolf Fieberg, Herbert Wagner und Wolfgang Zangl ausgezeichnet sowie für 25 Jahre Thomas Gänsler und Thomas Ströhm.