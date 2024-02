Pedelec-Fahrer stoßen bei Winterrieden zusammen

Ein Pedelec-Fahrer ist durch einen Unfall bei Winterrieden leicht verletzt worden.

Ein Unfall hat sich am Dienstag gegen 19.15 Uhr an der B300 bei Winterrieden ereignet. Dort fuhr laut Polizeibericht ein Pedelec-Fahrer auf dem Radweg von Babenhausen in Richtung Winterrieden. Der Scheinwerfer eines ihm entgegenkommender Pedelec-Fahrers blendete ihn. Das führte dazu, dass er zu weit nach links geriet und mit dem anderen Radler zusammenstieß. Beide stürzten zu Boden, wobei der entgegenkommende Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. (AZ)