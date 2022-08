Winterrieden

So läuft die Sanierung und Erweiterung der Turnhalle Winterrieden

Anstelle des ehemaligen Holzanbaus an der Ostseite der Turn- und Festhalle Winterrieden entsteht ein neuer Anbau in Massivbauweise.

Lokal Insgesamt 3,5 Millionen Euro kostet der Umbau zum Haus der Vereine. Der erste Teil der Bauarbeiten läuft bereits. Das wird dabei in Angriff genommen.

Von Claudia Bader

Der Kran lässt es schon von Weitem erkennen: Die Sanierung und Erweiterung der Turn- und Festhalle ist in vollem Gange. „Mitte Juni konnte das notwendige und von langer Hand geplante Projekt endlich starten“, sagt Bürgermeister Hans-Peter Mayer. Laut Planung soll der Anbau an der Ostseite der Halle bis Frühjahr beziehungsweise Sommer 2023 abgeschlossen sein. Anschließend wird die Sanierung des bestehenden Gebäudes in Angriff genommen. Nach Abzug von Zuschüssen muss die Gemeinde rund 1,5 Millionen Euro der auf 3,5 Millionen Euro veranschlagten Gesamtkosten, verteilt auf mehrere Jahre, finanzieren.

