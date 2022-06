Sonnwendlauf: Sportlerinnen und Sportler gehen in Winterrieden an den Start

Ende Juni findet der mittlerweile elfte Sonnwendlauf in Winterrieden statt. Wer teilnehmen will, kann sich bereits anmelden.

Laufsportlerinnen und Laufsportler können sich freuen: Nach zweijähriger Pause findet am Sonntag, 26. Juni, der 11. Winterrieder Sonnwendlauf statt. Nach zehn erfolgreichen Auflagen organisiert der Fußballverein (FV) Winterrieden auf seinem Sportplatz wieder ein Event mit den Disziplinen Crosslauf und Nordic Walking sowie ein anschließendes Pasta-Essen. Anstatt wie früher am Samstagnachmittag findet der Sonnwendlauf heuer erstmals am Sonntagvormittag statt.

Die Startnummern-Ausgabe erfolgt ab 9 Uhr auf dem Sportplatz, der Start pünktlich um 10 Uhr. Zusätzlich zum 11,5 Kilometer langen Rundkurs über schattige Wald- und Feldwege bietet der FVW erstmals eine sieben Kilometer lange Strecke an. Der Sonnwendlauf findet bei jeder Witterung statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten neben der Verpflegung bei der Siegerehrung mit Gruppenprämierung eine Urkunde mit Zeitangabe. Anmeldungen sind über Sibylle Zimmermann, Telefonnummer 08333/4215, oder per E-Mail an fv.winterrieden-sonnwendlauf@gmx.de möglich. (clb)