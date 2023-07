Frau übersieht anderes Auto in Wullenstetten: 4000 Euro Schaden

Eine Autofahrerin fährt mit ihrem Wagen rückwärts aus einem Parkplatz und verursacht dabei einen Zusammenstoß in der Römerstraße in Wullenstetten.

In der Römerstraße in Wullenstetten sind am Donnerstagvormittag zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine Frau mit ihrem Wagen rückwärts aus einem Parkplatz auf die Römerstraße. Dabei übersah sie ein anderes Auto, das die Römerstraße befuhr. Den Sachschaden durch die Kollision beziffert die Polizei auf etwa 4000 Euro. (AZ)