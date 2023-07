Radfahrerin stürzt auf Schotterweg in Wullenstetten

Bei einem Unfall in Wullenstetten wird eine Radfahrerin leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war ein Fahrfehler die Ursache für den Sturz.

Leichte Verletzungen hat eine Fahrradfahrerin bei einem Sturz in Wullenstetten erlitten. Wie die Polizei mitteilt, befuhr die Frau am Dienstagmittag den Riedweg im Bereich des Kindergartens. Wegen eines Fahrfehlers kam die Radfahrerin auf dem geschotterten Weg zu Fall. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)