Rauchentwicklung auf Balkon in Wullenstetten: Feuerwehr rückt aus

Anwohner melden Rauch auf einem Balkon eines Wohnblocks im Sendener Stadtteil Wullenstetten. Das führt zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr.

Mehrere besorgte Menschen haben am Donnerstagnachmittag Polizei und Feuerwehr in Senden gerufen. Sie hatten eine Rauchentwicklung auf einem Balkon eines Wohnblocks an der Straße Hirschweihe bemerkt. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, war die Wohnung eines 65 Jahre altes Mannes nur noch leicht verraucht. Im Rahmen der Ermittlungen fand die Polizei dem Einsatzbericht zufolge heraus, dass der 65-Jährige eine noch glühende Zigarette auf einem Müllhaufen auf seinem Balkon entsorgt hatte. Dies löste einen kleinen Brand aus, den der Mann selbstständig löschte. "Eine konkrete Gefahr für Anwohner bestand nicht", teilt die Polizei mit. Den Mann erwartet allerdings eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit. (AZ)