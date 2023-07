Unbekannter versucht, massive Kette von Baustelle zu stehlen

Nachts wurde ein Mann entdeckt, der eine schwere Kette von einer Baustelle in Wullenstetten klauen wollte. Die Polizei sucht nach dem Unbekannten.

Ein Zeuge hat am Sonntag einen Diebstahl von einer Baustelle in Wullenstetten verhindert. Gegen 3 Uhr morgens bemerkte der aufmerksame Zeuge, dass ein bislang unbekannter Täter an einer Baustelle an der Ecke Am Berggarten und Hudlerstraße in Wullenstetten eine massive Kette entwenden wollte, die zum Anheben von schweren Gegenständen verwendet wird. Als der Zeuge den unbekannten Mann ansprach, flüchtete dieser ohne die Kette mit einem E-Bike vom Tatort.

Laut Polizeibericht war der Täter schwarz gekleidet. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täter machen können oder den versuchten Diebstahl ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)