Zwei Personen werden nach Unfall in Wullenstetten in Klinik behandelt

Ein Autofahrer übersieht beim Einbiegen auf die Römerstraße in Wullenstetten einen anderen Wagen. Beide Fahrzeuge stoßen zusammen.

An der Einmündung der Rauthstraße in die Römerstraße in Wullenstetten sind am Samstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, übersah ein 37 Jahre alter Autofahrer, der mit seinem Wagen von der Rauthstraße in die Römerstraße einbiegen wollte, das auf der Römerstraße fahrende Auto einer 20-Jährigen. Der Mann und die Frau erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden, der bei der Kollision entstand, schätzt die Polizei auf 13.000 Euro. Während der Unfallaufnahme leiteten 16 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wullenstetten den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. (AZ)