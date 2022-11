Was ist mein Haus eigentlich wert?

Die Immobilienpreise steigen und steigen. Warum man trotzdem einen realistischen Wert ansetzen sollte – und wer diesen kostenlos ermittelt.

Seit Jahren kennen die Immobilienpreise nur eine Richtung: nach oben. Ein Verkauf ist deshalb immer lohnenswert. Doch Vorsicht: Wer den Preis zu hoch ansetzt, findet keinen Käufer. Wer zu niedrig auf den Markt tritt, macht immensen Verlust. Doch wie ermittelt man den optimalen Wert eines Hauses? Eine Pi-mal-Daumen-Rechnung ergibt meistens nicht den reellen Marktwert. Zumal man sich als Hausbesitzer oder -besitzerin gerne vom emotionalen Wert beeinflussen lässt. Besser ist es, in dieser Sache auf die Expertise eines Profis zu vertrauen. Nur dann kann man sicher sein, dass der ermittelte auch dem tatsächlichen Wert entspricht.

Diese Faktoren bestimmen den Wert einer Immobilie

Verschiedene Faktoren, wie Lage, Baujahr, Grundstücksgröße, Ausstattung, Modernisierungszustand oder Wohn-Quadratmeter, sind für eine korrekte Preisermittlung relevant. Und nicht zuletzt: Marktkenntnis. Denn auch Lage und Anbindung, Infrastruktur und der örtliche Preisspiegel sind wichtige Faktoren.

Martkwertermittlung ist kostenlos

Nun kann man sich natürlich einlesen, vergleichen, schätzen, rechnen – das kostet Zeit und bringt nicht unbedingt das richtige Ergebnis. Besser und schneller erhält man Auskunft in der Immobiliensprechstunde. Dort tritt man nach der Anmeldung direkt mit einem örtlichen Immobilienexperten, einer örtlichen Immobilienexpertin in Kontakt und kann das jeweilige Anliegen vortragen. Die Marktwertermittlung ist ein kostenfreies Angebot.

Immobilienverkauf – so geht es schnell und reibungslos

Erst, wenn danach weiterhin Interesse an einem Verkauf besteht, kann man – wenn man will – weiterhin die Dienste des Experten, der Expertin in Anspruch nehmen. Denn der/die verfügt nicht nur über das Wissen, was eine Immobilie tatsächlich wert ist, sondern auch darüber, wie man ein Haus, eine Wohnung oder ein Grundstück schnell und reibungslos an den Mann oder an die Frau bringt – zu einem fairen Preis für Verkaufende und Kaufende.

