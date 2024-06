US-Wahl 2024: Aktuelle News und Nachrichten

Am 5. November 2024 wird in den USA gewählt. Das Duell um die US-Präsidentschaft ist ein altbekanntes: Wie schon 2020 treten auch 2024 wieder Joe Biden und Donald Trump gegeneinander an.

Die Wahl des Präsidenten in den USA steht alle vier Jahre an. Jeder Kandidat kann sich nur zwei Mal zur Wiederwahl stellen. Gleichzeitig mit dem Präsidenten werden die Position des Vizepräsidenten, die Sitze im Repräsentantenhaus und ein Drittel der Senatssitze neu vergeben.

Hier finden Sie einen Überblick über alle wichtigen Infos und Neuigkeiten zur Präsidentschaftswahl in den USA 2024.