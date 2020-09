vor 21 Min.

Blick aus dem Kreis Aichach-Friedberg auf Brasiliens Präsident Bolsonaro

Plus Der Präsident Brasiliens gilt als homophob und rassistisch. Trotzdem stehen viele hinter ihm. Eine Jugendliche aus dem Landkreis mit Familie in Brasilien erklärt, warum das so ist.

Von Daniela Holzmann

7. September 1822: „Independência ou morte!“, soll Don Pedro I. geschrien haben. „Unabhängigkeit oder Tod!“ Damals forderte eine große begeisterte Menge am Ufer des Ipirangas in São Paolo die Unabhängigkeit Brasiliens von der Herrschaft Portugals. „Bolsonaro ou morte!“, schreien die Anhänger des ultrarechten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, der seit dem 1. Januar 2019 sein Amt ausübt. „Bolsonaro oder Tod!“ An Bolsonaro scheiden sich auch in Brasilien die Geister. Die einen halten seine politischen Ansichten für gefährlich, haben Angst, dass er die Demokratie untergraben und eine neue Militärdiktatur errichten will. Die anderen behaupten, er sei die Lösung für Brasiliens Probleme. Auch Deborah gehört inzwischen zu den Befürwortern Bolsonaros. Sie ist 18 Jahre alt und lebt mit ihrer brasilianischen Mutter und ihrem deutschen Stiefvater im Landkreis Aichach-Friedberg.

Deborah hat ihre Kindheit in Brasilien verbracht. Ihr Bruder, ihr Vater, ihre Großeltern und der Rest der Verwandtschaft leben dort. Da Deborah erst vor Kurzem die Schule abgeschlossen hat, verbringt sie ihre Freizeit neben ihrem Job in einem Fitnessstudio oder geht shoppen.

Deborah sagt, dabei habe sie keine Angst, alleine wegzugehen, und könne Produkte zu anständigen Preisen kaufen. „Das alles könnte ich nicht, wenn ich in Brasilien wäre“, so Deborah. Früher sei sie gegen Bolsonaro gewesen, erzählt die 18-Jährige, doch nach einem Besuch in Brasilien und einiger Recherche sei sie zu der Einsicht gelangt, dass der umstrittene Präsident doch nicht so schlecht sei, wie die meisten glauben.

Bolsonaros Wahl zum Präsidenten löste bei vielen Entsetzen aus

Die Wahl Bolsonaros zum Präsidenten erweckte nicht nur bei einem Teil Brasiliens, sondern auch im Ausland Entsetzen. Der ultrarechte Ex-Militär ist offen homophob und rassistisch. Außerdem befürwortet er die wirtschaftliche Ausbeutung des Amazonas-Gebiets und hat die Umweltbehörden seit seinem Amtsantritt gezielt geschwächt. 2019 nahm die Zerstörung des größten Regenwaldes der Welt dramatisch zu. Auch während der Corona-Krise fällt Bolsonaro auf. Er steht wegen seines laxen Umgangs mit der Pandemie seit Langem in der Kritik. Er bezeichnete die Krankheit als „leichte Grippe“ und lehnt Schutzmaßnahmen gegen Covid-19 ab.

Deborah versucht zu erklären, warum Bolsonaro gewählt wurde und warum er immer noch in Teilen der Bevölkerung sehr beliebt ist. „Es gibt nicht nur ein zentrales Problem, sondern mehrere, die Brasilien ins Chaos gestürzt haben“, sagt sie. Die Preise seien wegen der Inflation zu hoch. In der Corona-Krise kosten Lebensmittel sogar noch mehr. Wenn man die billigste Variante kauft, kann man Milch für 12 Real, umgerechnet zwei Euro kaufen. Grundnahrungsmittel der Brasilianer wie Bohnen haben früher 3,50 Real, also etwa 50 Cent, pro Kilo gekostet. Heutzutage kosten sie mindestens 7,50 Real, das ist in etwa ein Euro. Käse gilt inzwischen als Zeichen des Wohlstands. Die Preise mögen nicht hoch erscheinen, bis man sie mit dem Einkommen vergleicht: Deborahs Großmutter bekommt monatlich 1082 Real Rente, also 168 Euro.

Die Kriminalität in Brasilien ist hoch

„Als ich klein war, konnte ich bis zum Abend draußen spielen, heute geht es nicht mehr“, erzählt Deborah. Denn die Kriminalität sei in Brasilien unbeschreiblich hoch. Trotzdem gingen Familien in Fast-Food-Restaurants abendessen, selbst wenn im gleichen Laden kurz davor ein Raubüberfall stattgefunden hat. Keiner darf laut Deborah nachts mit seinen Freunden vor der Haustür reden, denn sonst ist die Wahrscheinlichkeit hoch, ausgeraubt zu werden. Deborahs Bruder sei das beinahe passiert. Egal, ob Groß oder Klein: „Jeder Brasilianer leidet unter diesen Problemen“, so Deborah. Sie erzählt, viele Brasilianer hätten inzwischen Angst. Angst vor der Zukunft. Angst vor der Gegenwart.

Kriminalität, Korruption, Armut: Brasiliens größte Probleme 1 / 6 Zurück Vorwärts Bevölkerung Brasilien ist mit rund 208 Millionen Einwohnern und einer Fläche von mehr als 8,5 Millionen Quadratkilometern das fünftgrößte Land der Welt. Die drei größten Städte des Landes sind São Paulo, Rio de Janeiro und Brasilia. Landessprache ist Portugiesisch. Rund 90 Prozent der Bevölkerung sind Christen, davon etwa knapp 65 Prozent Katholiken.

Staatsform Nach der Verfassung von 1988 ist Brasilien eine präsidiale Bundesrepublik. Am 1. Januar hat Staatspräsident Jair Bolsonaro die Amtsgeschäfte von Michel Temer übernommen, der seit Ende August 2016 nach dem Amtsenthebungsverfahren gegen Vorgängerin Dilma Rousseff im Amt war. Die Legislative liegt beim Nationalkongress, bestehend aus Senat und Abgeordnetenkammer.

Wirtschaft Das an Bodenschätzen reiche Brasilien exportiert zahlreiche Rohstoffe; bei der Agrarproduktion von Soja, Fleisch und Orangensaft ist es weltweit Spitzenreiter. Dank seiner Automobil- und Flugzeugproduktion ist es das am stärksten industrialisierte Land Südamerikas. Allerdings ist es hoch verschuldet und von starken sozialen Gegensätzen geprägt. Viele Bürger leben unter der Armutsgrenze.

Kriminalität Dazu hat es mit hohen Kriminalitätsraten zu kämpfen; zuletzt gewannen landesweit aktive Drogenbanden an Macht. Hinzu kommen schwere Umweltprobleme durch Abholzung des Regenwalds und umstrittene große Staudammprojekte. Seit Mitte der 80er Jahre kamen bei Landkonflikten rund 2000 Menschen ums Leben...

... Auch die Mordrate ist erschreckend hoch. Im vergangenen Jahr wurden 64.000 Menschen in Brasilien getötet. Zum Vergleich: In Deutschland gab es in diesen Zeitraum etwa 730 Tötungsdelikte.

Korruption Brasilien machte zuletzt mit dem riesigen Korruptionsskandal „Operation Waschstraße“ Schlagzeilen. Darin sind Unternehmer, Politiker und Manager von Staatsbetrieben verstrickt. Ex-Präsident Lula da Silva (2003–2011) sitzt seit April in Haft. Auch leidet das Land seit 2015 unter einer Wirtschaftskrise.

Laut Deborah liegt der Grund für die jetzige Lage an Politikern, die ihre Bürger betrogen hätten. „Es gibt keinen korruptionslosen Politiker“, meint sie. Luiz Inácio Lula da Silva, ein linker Politiker und ehemaliger Präsident, wurde beispielsweise wegen Korruption verurteilt.

Bolsonaros politische Pläne gefallen ihr

Deborah hofft auf Jair Bolsonaro: „Ich habe Hoffnungen, dass er Brasilien weiterbringen wird.“ Zwar würde sie ihn nicht als Retter Brasiliens bezeichnen, aber seine politischen Pläne gefallen ihr. So will er zum Beispiel die Rente reformieren. Deborah glaubt außerdem, Bolsonaro sei nicht korrupt.

Die 18-Jährige sagt, sie merke, dass Bolsonaro negative Seiten habe. „Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu verhalten“, sagt Deborah. Sie findet sein teilweise pöbelndes Verhalten auf der Social-Media-Plattform Twitter nicht gut und ist gegen seine homophoben oder rassistischen Äußerungen. Trotzdem würden Hoffnungen auf Bolsonaro gesetzt. Denn eines ist laut Deborah klar: Es kann in Brasilien so nicht weitergehen. (mit dpa)

