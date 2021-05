Neuburg

03.05.2021

Interesse an einem Studium am Campus Neuburg? Bald geht's los!

In wenigen Monate werden auf dem Campus in Neuburg schon die ersten Studenten unterwegs sein.

Plus Wer ab Herbst in Neuburg studieren möchte, kann sich nun einschreiben. Dies nahmen die Beteiligten zum Anlass, bei einem Live-Gespräch über den aktuellen Stand und die Planungen zu informieren und Fragen zu beantworten.

Von Michael Kienastl

Der Campus auf dem Lassigny-Areal hat am Wochenende eine entscheidende Hürde genommen: Seit vergangenem Sonntag können sich Interessierte für ein Studium in Neuburg im Internet einschreiben. Das geht über die Webseite der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI), an die der Neuburger Campus angegliedert ist. Zur Wahl stehen für das kommende Wintersemester die Bachelorfächer Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement sowie Wirtschaftsingenieurwesen Bau.

