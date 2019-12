Wie eine Mindelheimerin Waisenkinder in Indien pflegte

Plus Sophie Müller aus Mindelheim hat für ein Freiwilliges Soziales Jahr elf Monate in einem indischen Waisenhaus verbracht. Dort erlebte sie Außergewöhnliches.

Viele Schülerinnen und Schüler kennen das Problem: Der Schulabschluss rückt langsam, aber sicher bedrohlich näher und alle wollen von einem wissen, was man denn danach für die Zukunft so vorhat. Macht man eine Ausbildung oder geht es direkt an die Uni zum Studieren? Nimmt man sich ein Jahr Auszeit, um auf Reisen zu gehen, Praktika zu machen und dem Ernst des Lebens einen Moment länger zu entfliehen? Und was tun, wenn man noch überhaupt keine Ahnung hat, was man machen möchte?

Diese Fragen stellte sich auch die 19-jährige Sophie Müller, die vergangenes Jahr am Gymnasium des Maristenkollegs Mindelheim ihr Abitur absolvierte. Auch sie war sich noch nicht wirklich sicher, was sie mit dem Abi in der Tasche machen wollte. Sophie entschied sich, anstatt sich blindlings in irgendein Studium zu stürzen, für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Ausland. Sie sah das FSJ als eine gute Möglichkeit, ihre Zeit für etwas Sinnvolles zu nutzen und gleichzeitig eine andere Kultur und ein anderes Land kennenlernen zu können.

Sophie Müller aus Mindelheim arbeitete in einem Waisenhaus in Indien

Unter den zahlreichen Organisationen, die solche Freiwilligen Sozialen Jahre anbieten, entschied sich die Mindelheimerin für die Organisation AFS, die bereits seit rund 70 Jahren existiert und die einer der weltweit größten Anbieter für Jugendaustausch und interkulturelles Lernen ist. Mit ihrer Bewerbung im Januar sei sie eher spät dran gewesen, erzählt Sophie. Es ging trotzdem noch alles gut und sie wurde dann zu einem Ausfahrwochenende mit anderen Bewerberinnen und Bewerbern eingeladen. Dort stellte sich die Organisation vor und es wurden Einzelgespräche geführt, um unter den Bewerbern die richtigen Leute für die Organisation zu finden. Bei Sophie hat alles geklappt.

Bis Mai wurden ihr dann sowohl das Land als auch das Projekt selbst zugewiesen: ein Waisenhaus im Süden Indiens. Tatsächlich sei Indien gar nicht ihre erste Wahl gewesen, sagt Sophie. „Eigentlich wollte ich in ein spanischsprachiges Land, um meine Spanischkenntnisse zu verbessern.“ Da ihr dort die Projekte allerdings weniger zusagten und es hierfür viel mehr Anfragen anderer FSJler gab, entschied sie sich für ein Projekt von „weltwärts“, einer Organisation, die mit AFS eng zusammenarbeitet, staatlich gefördert wird und ein breites Spektrum an entwicklungspolitischen Projekten weltweit anbietet. Auch sei ihr ein vegetarischer bzw. veganer Lebensstil wichtig, was in Indien einfacher umzusetzen gewesen sei. Als alles geklärt war, ging es schnell: Visum beantragt, Koffer gepackt – schon konnte das elfmonatige Abenteuer beginnen!

Sophie Müller hatte in Indien auch Verständigungsprobleme

Zusammen mit einer anderen FSJlerin aus Freising begann Sophie ihren Freiwilligendienst in einem Waisenhaus im Süden Indiens. Dort wurden die beiden von allen sehr freundlich aufgenommen und stark in die dort anfallenden Arbeiten integriert. Ihre primäre Aufgabe war es, die Kinder zu betreuen, mit ihnen zu spielen oder auch kreative Projekte zu planen und umzusetzen. Außerdem unterstützte Sophie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter anderem bei der Essensverteilung in den Pausen sowie im Englisch- und Matheunterricht. Die Kinder begleitete sie auf ihrem Schulweg und half ihnen bei den Hausaufgaben.

Dies alles war allerdings leichter gesagt als getan, denn aufgrund von Sprachbarrieren konnte sie sich oft nur mit Händen und Füßen ausdrücken.

Die Kinder im Waisenhaus konnten selbstverständlich so gut wie gar kein Englisch. „Aber auch generell ist es schwierig, in Indien mit Englisch durchzukommen“, erzählt Sophie. „Jedes Bundesland in Indien hat eine eigene Sprache und Englisch ist vor allem im Süden kaum verbreitet.“ Außerdem seien sie zwar von den Kindern und den dortigen Mitarbeitern gut aufgenommen worden, allerdings seien sie sich wie in einer „Sonderrolle“ vorgekommen. Laut Sophie wurden sie oft sehr spät oder gar nicht über Planänderungen und dergleichen informiert, was die Zusammenarbeit zusätzlich erschwerte.

Nach einem FSJ in Indien: Sophie Müller aus Mindelheim studiert

„Elf Monate sind eine lange Zeit, in der man von zuhause weg ist“, sagt Sophie. „Da kann man durchaus auch Heimweh bekommen.“ Sie selbst habe dieses Problem zwar kaum gehabt. „Gerade vor Weihnachten und Silvester hatte ich dann aber doch etwas Heimweh, weil man da ja besonders viel Zeit mit der Familie verbringt. Und gegen Ende habe ich mich schon auf Zuhause gefreut“, sagt sie.

Trotzdem sei sie sehr zufrieden und glücklich mit ihrer Entscheidung, dort ein FSJ gemacht zu haben, sagt Sophie. „Ich kann es jedem nur weiterempfehlen. Ich bin durch das FSJ offener geworden gegenüber anderen Kulturen und habe gelernt, besonders mit schwierigeren Situationen besser umzugehen.“ Doch nicht nur das: „Mir ist bewusst geworden, wie wichtig Umweltschutz und eine gut ausgebaute Infrastruktur sind. Das ist in Indien nur mäßig der Fall.“ Teilweise liege in dem Land auch extrem viel Müll herum.

Und was macht sie nun, da das FSJ vorbei ist? „Ich studiere jetzt Landschaftsarchitektur in Freising“, sagt Sophie. Die Idee hierfür habe sie bereits vor ihrem Freiwilligendienst gehabt, da sie in diesem Bereich schon während der Schulzeit ein Praktikum gemacht habe. Allerdings sei sie sich eben noch nicht hundertprozentig sicher gewesen. „Die Eindrücke in Indien haben mich aber darin bestätigt, dass es das ist, was ich machen möchte“, sagt Sophie.