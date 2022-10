Klimawandel

vor 27 Min.

Klimaschutz am Arbeitsplatz: Wie Unternehmen in der Region ihre Emissionen senken

Plus Viele Angestellten wünschen sich mehr Klimaschutz am Arbeitsplatz. Die Unternehmen reagieren und wollen ihren Treibhausgas-Ausstoß senken. Ein Blick in die Region.

Von Jonathan Lindenmaier

Der Klimaschutz erreicht die Arbeitswelt. Viele Unternehmen versuchen ihre Emissionen zu reduzieren. In der Produktion, im Büro und auf dem Arbeitsweg der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch weil Angestellte sich das wünschen: Laut einer Studie des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Softwareunternehmens Cozero aus dem Jahr 2021 gaben 41 Prozent der Arbeitnehmenden in Deutschland an, ihnen sei es wichtig, dass ihr Arbeitgeber sich um Klimaneutralität bemühe. Was also unternehmen Arbeitgeber in der Region für den Klimaschutz?

