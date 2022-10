Diese Tiere könnten durch den Klimawandel in unserer Region aussterben

Plus Der Klimawandel zerstört die Natur in der Region. Manche Tiere könnten aussterben, andere sich neu ansiedeln – oder massiv ausbreiten. Und Ökosysteme zum Kollabieren bringen.

Stellen Sie sich vor, Ihnen geht der Sauerstoff aus, Ihr Haus verschwindet, Sie finden keine Nahrung. Für einige Tierarten in Bayern ist das Realität. Denn unsere Umwelt verändert sich. Nicht von heute auf morgen, aber jeden Tag ein bisschen – und nicht zum Guten: Ein Drittel der Landlebewesen ist durch den Klimawandel bedroht. Bei Wasserlebewesen ist es sogar fast die Hälfte. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die ein Forschungsteam unterschiedlicher Universitäten in der Zeitschrift Biological Conservation veröffentlicht hat.