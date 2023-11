Diese Unternehmen stoßen in der Region die meisten Emissionen aus

Mehr Kranke und ein überlastetes Gesundheitssystem: Die Luftverschmutzung der Industrie verursacht jedes Jahr Schäden in Milliardenhöhe. Welche Firmen in der Region die meisten Schadstoffe ausstoßen.

Jedes Jahr sterben in Deutschland etwa 40.000 Menschen vorzeitig, weil die Luft durch Schadstoffe belastet ist. Das gab die Europäische Umweltagentur (EUA) bekannt. Die Partikel seien die größte von der Umwelt ausgehende Gesundheitsgefahr für die Menschen – obwohl Deutschland seit Jahren alle entsprechenden EU-Grenzwerte einhält. Noch einhält, muss man sagen. Denn Kommission und Parlament möchten die Regeln verschärfen.

Vor allem durch Verkehr und die Industrie kommen die Schadstoffe in die Luft. Allein die Emissionen der Unternehmen kosten die deutsche Wirtschaft laut EUA jedes Jahr einen zweistelligen Milliardenbetrag. Diese Kosten entstehen durch Krankheiten, Belastungen des Gesundheitssystems und vorzeitige Todesfälle. Recherchen von CORRECTIV.Europe und CORRECTIV.Lokal in Kooperation mit unserer Redaktion zeigen: Auch Unternehmen in Bayern und der Region verursachen jedes Jahr Schäden von jeweils mehreren Millionen Euro.

Welche Firmen die meisten Emissionen ausstoßen

Grundlage der Recherche sind Daten der Europäischen Umweltagentur, die mehr als 26.000 Industriestandorte in ganz Europa umfassen. In den Daten tauchen einige Unternehmen aus der Region auf. Ein Beispiel: der Zementhersteller Märker. Der CO 2 -Ausstoß belief sich im Jahr 2021 auf 676 Millionen Kilogramm. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl kaum verändert. Im Jahr 2017 schätzte die EUA den dadurch entstandenen Schaden auf mindestens 75 Millionen Euro. Das Unternehmen erklärt auf Anfrage, seine Emissionen nur bedingt senken zu können. Zwei Drittel des Ausstoßes sei nicht vermeidbar. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen aber eine neue Abgasreinigungstechnik installiert, die den Schadstoff-Ausstoß senken soll.

Auch die Stahl-Branche gehört zu den größten Emittenten. Das zeigt sich auch an den Lech-Stahlwerken in Meitingen. Im Jahr 2021 hat das Unternehmen 153 Millionen Kilogramm CO 2 ausgestoßen. Schon 2007 lag der Ausstoß auf diesem Niveau. Das Unternehmen erklärte auf Anfrage aber, bis 2040 klimaneutral produzieren zu wollen. Gelingen soll das unter anderem durch den Umstieg auf regenerative Energien.

Anderes Beispiel: Rockwool in Neuburg. Der Ausstoß von Ammoniak durch den Dämmstoff-Hersteller hat sich von etwa 90.000 Kilogramm im Jahr 2014 auf 220.000 Kilogramm im Jahr 2021 gesteigert. Ammoniak gilt als toxisch, verschmutzt Luft und Böden und kann die Atemwege reizen. Rockwool setzt auf technische Lösungen wie Thermischen Nachverbrennungsanlagen, um den Schadstoff-Ausstoß in Zukunft zu senken. Andere Unternehmen die in den Daten auftauchen: das Gruppenklärwerk Memmingen, Papierwerke von UPM in Schongau, die AVA Abfallverwertung oder Bayernoil in Ingolstadt.

Zwar gingen die Emissionen in den vergangen Jahren zurück. Trotzdem möchte die EU den Ausstoß weiter senken. Die aktuellen Grenzwerte seien vor 20 Jahren beschlossen worden und entsprächen nicht den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Der Jahresgrenzwert für Feinstaub soll laut einem Vorschlag der Kommission bis 2030 um mehr als die Hälfte sinken. Den Abgeordneten des EU-Parlaments geht das nicht schnell genug. Sie wollen die Konzentration von Stickstoffoxid sowie besonders kleiner Feinstaubpartikel deutlich drastischer senken als die Kommission. Das hätte Folgen für die deutsche Politik. "Solche Grenzwerte werden in Deutschland nur mit sehr weitreichenden Maßnahmen einzuhalten sein.", heißt es vom Bundesumweltamt. Aktuell laufen Verhandlungen über die endgültige Ausgestaltung des Gesetzes.

Das Bundesumweltministerium begrüßt grundsätzlich eine Verschärfung der aktuellen Grenzwerte. Welche Maßnahmen ergriffen werden, um diese einzuhalten, ist aber noch unklar. Dazu werde man sich äußern, wenn die endgültige Richtlinie feststeht, sagte ein Ministeriumssprecher.

"Die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Luftgrenzwerte sind überzogen"

Im Umweltausschuss des Bundestags ist das Thema umstritten. Die Grünen unterstützen ein härteres Vorgehen. "Speziell die deutsche Industrie stößt so viele Schadstoffe in die Luft wie sonst keine andere in Europa", sagt die Abgeordnete Tessa Ganserer gegenüber unserer Redaktion. "Die Industrie ist hier eindeutig in der Pflicht." Die Unionsfraktion begrüßt zwar Maßnahmen zur Luftreinhaltung, blickt aber skeptisch auf die Maßnahmen aus Brüssel. "Die von der EU-Kommission vorgeschlagenen neuen Luftgrenzwerte wie beispielsweise der zulässige durchschnittliche Jahreswert für Stickstoffdioxid von 20 Mikrogramm je Kubikmeter Luft sind überzogen und gehen an der Lebensrealität der Menschen vorbei", sagt Alexander Engelhard, CSU-Abgeordneter aus Neu-Ulm und Mitglied des Umweltausschusses. "Wir müssen die Geschwindigkeit der Verschärfung an die Geschwindigkeit anpassen, die für die Industrie leistbar ist."

Klar aber ist: Luftverschmutzung ist eine Gefahr für die Gesundheit. "Diese Partikel greifen zuvorderst die Schleimhäute und die Haut an", sagt die Augsburger Umweltmedizinerin Claudia Traidl-Hoffmann. "Gerade Feinstaub kann aber auch in das Blut und die Organe eindringen – man findet diese Partikel beispielsweise auch im Gehirn." Die Schadstoffe können so verschiedene Krankheiten begünstigen. Lungenkrebs gehört dazu, Herzprobleme aber auch neurologische Krankheiten wie Alzheimer.

Vulnerable Gruppen seien dabei besonders gefährdet. "Dazu gehören Kinder, Alte und Kranke. Aber auch Menschen, die ohnehin schon eine geschädigte Lunge haben – vor allem Raucherinnen und Raucher."

Diese Recherche ist Teil einer Kooperation der Augsburger Allgemeine mit CORRECTIV.Europe und CORRECTIV.Lokal.