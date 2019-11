20.11.2019

20 Jahre Schulbetreuung an der Grundschule Krumbach

20 Jahre Schulbetreuung an der Grundschule Krumbach waren ein GRund zum Feiern.

Vom Kinderschutzbund gegründet, ist heute Pro Arbeit Träger der Einrichtung. Wieviele Kinder heute betreut werden.

Vor 20 Jahren hat alles mit einer Bedarfsumfrage der Eltern zur Betreuung nach Schulende bis 13 Uhr begonnen. 17 Eltern zeigten damals Interesse an diesem Angebot. Somit wurde vom damaligen Rektor, Josef Seibold, mit der Stadt ein Träger für das Betreuungsangebot gesucht. Der Kinderschutzbund war bereit, die Trägerschaft zu übernehmen und schaltete sogleich eine Ausschreibung für eine Erzieherstelle.

Das war für Claudia Spitz der Start in der Schulbetreuung. Mit einer geringen Ausstattung, viel Idealismus und letztendlich nur mit elf Kindern begann sie die Betreuung in den Kellerräumen der Grundschule. Jahr für Jahr nahm die Zahl der zu betreuenden Kinder zu und somit auch die Anzahl der Mitarbeiter.

Im Jahr 2016 übergab der Kinderschutzbund die Trägerschaft an Pro Arbeit weiter. Denn mittlerweile hatte sich das Angebot wesentlich vergrößert und aus der damaligen Mittagsbetreuung wurde die Offene Ganztagsschule, OGTS genannt.

Claudia Spitz ist von Anfang an in Krumbach dabei

All die Jahre blieb Claudia Spitz der Betreuung in der Grundschule treu und ging mit dem Wandel der Zeit mit. Durch ihre breit gefächerte Kompetenz und ihre diplomatischen Fähigkeiten kann sie nun mit Stolz auf eine große und geschätzte Einrichtung zurückblicken. Aktuell werden über 100 Kinder betreut, davon nehmen 90 Kinder am Mittagstisch teil und über 60 Kinder nutzen das Angebot der Hausaufgabenbetreuung. Claudia Spitz leitet mit viel Fingerspitzengefühl ein Team mit elf Mitarbeiterinnen und zehn Praktikanten.

Anlässlich des Jubiläums schlossen die Kinder der OGTS das Schuljahr 2019 mit einem Luftballonwettbewerb ab.

Zur Siegerehrung wurden Bürgermeister Hubert Fischer sowie Michael Ruf von der Stadt, Anna-Christina Kerber-Faul als Vertreterin von Pro Arbeit sowie Marie-Luise Mayer vom Kinderschutzbund und Simone Micheler, Rektorin der Grundschule, eingeladen.

Die Siegerehrung fand in der von der Stadt neu ausges

Lob vom Krumbacher Bürgermeister

tatteten Mensa statt. Claudia Spitz bedankte sich bei Bürgermeister Fischer für die gute Zusammenarbeit und die finanzielle Unterstützung durch die Stadt Krumbach. Sowohl Fischer als auch Simone Micheler sprachen Anerkennung und Lob für die geleistete Arbeit aus. Anna-Christina Kerber-Faul lobte die gute Zusammenarbeit, sie hätten eine gut geführte Einrichtung vom Kinderschutzbund übernommen.

Alle Gäste waren sich einig, dass Claudia Spitz und ihr Team großartige Arbeit in der Kinderbetreuung der OGTS leisten. Anschließend gab es in einer Mensa voller Kinder die Preisverleihung des Luftballonwettbewerbs. Die Sieger sind, Berat Bas, Nico Zerza und Layra Huber. Zum Trost erhielten alle anderen Kinder ein Eis und jedermann konnte sehen, wie wohl sich die Kinder in der Offenen Ganztagsschule fühlen.(zg)

Themen folgen