09:32 Uhr

32-Jähriger rast betrunken durch Breitenthal

In Breitenthal wurde ein 32-Jähriger erwischt, der betrunken Auto gefahren ist.

Einem 32-Jährigen kostete sein Promillewert bei Fahren seinen Führerschein. Seine rasante Fahrweise hatte die Polizei aufmerksam gemacht.

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.45 Uhr wurde eine Streife des Einsatzzuges der Operativen Ergänzungsdienste der Polizei aus Neu-Ulm in der Oberrieder Straße in Breitenthal auf ein Fahrzeug mit auffällig rasanter Fahrweise aufmerksam. Bei einer Kontrolle des Autos stellte sich laut Polizei heraus, dass der 32-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Günzburg unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. (zg)

