4:6 nach 4:1-Führung: Das sagt der Trainer des FC Mindeltal zur Pleite gegen Balzhausen

Plus Kreisklassist FC Mindeltal führte zur Pause mit 4:1 gegen den TSV Balzhausen - und kassierte dann noch fünf Treffer. Wie der FCM-Trainer reagiert.

Von Veronika Döring

Das ein Fußballspiel noch gedreht wird, kommt vor. Dass es nach einer Drei-Tore-Führung noch aus der Hand gegeben wird, ist schon seltener. Doch das passierte dem FC Mindeltal am Sonntag in der Kreisklasse West 1. Nach einer 4:1-Führung zur Pause verlor man mit 4:6 gegen den TSV Balzhausen. Was passiert war, erzählt Trainer Xheladin Bylygbashi im Interview.

Herr Bylygbashi, wie konnte es passieren, dass Ihre Mannschaft das Spiel noch so aus der Hand gibt?

Xheladin Bylygbashi: Es war so, dass die Spieler sich zu früh gefreut haben und das Spiel schon in der Halbzeit als gewonnen gesehen haben. Vielleicht haben sie zu früh abgeschaltet und waren nicht mehr aufmerksam genug. Es war heute reine Kopfsache.

FC Mindeltal: Trainer muss Mannschaft jetzt wieder motivieren

Wie hat die Mannschaft darauf reagiert?

Bylygbashi: Es war natürlich nicht die größte Freude das zu sehen. Die Spieler waren zutiefst enttäuscht und konnten diese Niederlage kaum fassen. Aber wir sind uns alle einig, dass Balzhausen diesen Sieg verdient hat und dies haben sie auch mit guter Moral gezeigt.

Was werden Sie als Trainer ändern?

Bylygbashi: An der Aufstellung an sich würde ich nichts ändern, aber wir müssen weiter trainieren und uns alle an der eigenen Nase packen. Ich muss die Jungs auf jeden Fall motivieren, das wird aber sehr schwer sein.

