15:15 Uhr

6000 Euro Blechschaden bei Unfall in Krumbach

An der Kreuzung Burgauer Straße/Weiherweg in Krumbach krachte es.

Zu einem Unfall an der Kreuzung Weiherweg/Burgauer Straße ist es am Montag in Krumbach gekommen. Nach Angaben der Polizei wollte ein 20-jähriger Fahranfänger gegen 16.15 Uhr mit seinem Auto von der Burgauer Straße nach links in den Weiherweg abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei einen entgegen kommenden Pkw. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. (adö)

