vor 17 Min.

8000 Euro Schaden: 70-Jährige bekam Fuß nicht vom Gas

In der Krumbacher Bahnhofstraße ereignete sich ein Unfall, bei dem 8000 Euro Schaden entstanden.

Eine 70-jährige Autofahrerin bekam auf einem Parkplatz in Krumbach ihren Fuß nicht mehr vom Gaspedal ihres Autos. Dadurch rammte sie einen Laternenmast.

In Krumbach ereignete sich am Donnerstag um 9.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Krumbacher Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 8000 Euro. Zur Unfallzeit wollte laut Polizei eine 70-Jährige dort ausparken. Sie konnte dabei ihren Fuß nicht mehr vom Gaspedal nehmen und fuhr gegen einen dortigen Laternenmast. Verletzt wurde niemand. Da dieser Laternenmast später umzufallen drohte, musste er entfernt werden. (zg)

