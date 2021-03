vor 19 Min.

Abenteuer für Rätselfreunde: "Escape Room to go" in Krumbach

Jugendpflege, Quartiersmanagement und Familienstützpunkt bieten in den Ferien eine Besonderheit: einen Escape Room to go.

In Krumbach gibt es bald einen "Escape Room to go": In den Osterferien kann man dann von Zuhause aus gemeinsam Aufgaben lösen.

Auf alle Rätselfreunde ab circa zehn Jahren wartet in den Osterferien ein spannendes Abenteuer: der „Escape Room to go“ von Jugendpflege, Quartiersmanagement und Familienstützpunkt Krumbach.

Diesen Escape Room kann man ganz einfach von Zuhause aus erleben. Es geht darum, in einem realitätsgetreuen Raum in einer bestimmten Zeit unterschiedliche Rätsel zu lösen und Hinweise zu finden, um am Ende den Raum verlassen zu können. Die gemeinsame Aufgabe ist sowohl für Ältere als auch für Jüngere fesselnd und nebenbei auch noch pädagogisch wertvoll, heißt es in der Mitteilung. Jüngere Geschwisterkinder können mitspielen und je nachdem, wie viele Tipps man als Spielleiter gibt, könne auch die Schwierigkeit angepasst werden. Um die Rätsel zu lösen, benötige man Köpfchen, Kombinationsgabe, Logik und Geschick. Wie im echten Leben gebe es niemanden, der alles weiß und kann. Einzelkämpfer hätten wenig Chancen – nur wenn die Gruppe als Team zusammenarbeitet, könne das Ziel erreicht werden. So biete es sich an, den Escape Room entsprechend den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen zusammen mit Geschwistern und oder Freunden zu spielen.

"Escape Room": Neues Angebot in Krumbach

Escape Rooms haben immer ein bestimmtes Thema. Bei diesem geht es darum, den bösen Professor Rabiatus von seinem Plan aufzuhalten, die Erinnerung aller Menschen in Krumbach auszulöschen, um der alleinige Herrscher zu werden. Die verschiedenen Rätsel sind spannend, knifflig und abwechslungsreich, heißt es in der Mitteilung. Ziel ist es, einen versteckten Schlüssel zu finden, aus dem Raum zu entkommen und den Professor aufzuhalten.

Die Spielanleitung mit dem genauen Spielablauf, der Aufbauanleitung und allen Rätseln kann am Freitag, 26. März, von 10 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 16.30 Uhr am Bürofenster von Quartiersmanagement und Jugendpflege im Bürgerhaus Krumbach, Heinrich-Sinz-Straße 18, abgeholt werden.

Außerdem steht der „Escape Room to go“ auf den Internetseiten der Stadt Krumbach und des Bürgerhauses Krumbach als Download bereit, sodass er ab Freitag heruntergeladen und selbst ausgedruckt werden kann. Bei Fragen kann man sich ans Quartiersmanagement Krumbach unter 0179/4196134, die Jugendpflege Krumbach unter 0157/58077139 oder den Familienstützpunkt Krumbach unter 08282/995380-23 wenden. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen