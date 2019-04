23.04.2019

Abschied und Neuanfang beim Verein „Liebe sei Tat“

Johann Geiger gibt aus Altersgründen den Vorsitz ab, Franz Jäckle übernimmt das Amt. Der Verein hat inzwischen mehr als 200000 Euro verteilt

Einen Abschied und einen Neubeginn gab es bei der Mitgliederversammlung des Vereins „Liebe sei Tat“ Thannhausen. Johann Geiger, der den Verein vor zehn Jahren ins Leben gerufen und diesen zu einem unglaublichen Erfolg geführt hat, hat sich aus Altersgründen entschlossen, den Vorsitz abzugeben. Neuer Vorsitzender ist Franz Jäckle. Zuvor jedoch fungierte Geiger noch als Vorstand des Vereins und führte letztmals die Jahreshauptversammlung durch, in der er wiederum betonte, wie viel Armut es auch in Thannhausen und Umgebung gäbe.

Um die größte Not zu lindern, wurde der Verein gegründet und hat seit seinem Bestehen für Hilfsmaßnahmen nahezu 202420 Euro ausgegeben – mehr als 75 Prozent davon gingen an Bedürftige in Thannhausen und Umgebung. Ebenso wichtig jedoch ist dem Verein auch der religiöse Aspekt.

Ganz im Zeichen der Dankbarkeit stand auch der Abschied des Vorsitzenden. Stadtrat Manfred Göttner, Bürgermeister Georg Schwarz, Margarita Beßler (sie überreichte ein Präsent der Vorstandsmitglieder) und Pfarrer Karl B. Thoma dankten Johann Geiger und verwiesen auf die große Kenntnis, die ihn befähigte, Menschen in Not mit Rat und Tat zu helfen. Dabei war er „nicht müßig, um Geld und Sachspenden zu bitten und er kannte zudem jeden seiner Klienten persönlich“.

„Ich kenne niemanden, der in diesem Bereich so viel getan hat wie Sie“, so Bürgermeister Georg Schwarz. Das Stadtoberhaupt versprach, auch in Zukunft den Verein zu unterstützen. Mit stehenden Ovationen bedankten sich die Mitglieder und Gäste letztendlich bei Johann Geiger, der auch weiterhin im Verein tätig sein wird, wenngleich nicht mehr als Vorsitzender.

Gleichzeitig mit dem Abschied erfolgte der Neubeginn mit der Wahl eines neuen Vorstands, dessen Kandidaten einstimmig gewählt wurden: Vorsitzender Franz Jäckle, 2. Vorsitzende Margarita Beßler, Schatzmeister Thomas Greiner, Schriftführerin Erna Winter. Beiratsmitglieder: Karin Jäckle, Gudrun Feistle, Brigitte Schiefele. Kassenprüfer: Johann Anwander und Mathias Kempter. Ausgeschieden sind Schatzmeisterin Veronika Konrad, die Kassenprüfer Christl Pelzl und Walter Schmid sowie Beirätin Helmi Schwarz.

Johann Geiger sprach ihnen seinen herzlichsten Dank aus und überreichte ihnen ein kleines Geschenk. Johann Geiger hinterlässt dem neuen Vorsitzenden ein gut bestelltes Feld. Nur zehn „Problemfälle“ wurden dem neuen Vorsitzenden übergeben, der nun das Erbe des Vereinsgründers weiterführen wird. (zg)

