In Aichen wird die Hundesteuer erhöht

Plus Aichens Hundebesitzer müssen künftig mehr zahlen. Außerdem soll es eine Leinenpflicht geben. Einige Punkte müssen aber noch geklärt werden.

Der Gemeinderat Aichen hat zum 1. Januar 2022 die Hundesteuer erhöht. Mit der höheren Steuer seien zwar vorbildliche Hundehalter mit den uneinsichtigen Besitzern auf die gleiche Stufe gestellt und werden stärker zur Kasse gebeten. Aber es gilt das Gleichheitsprinzip, war das Resümee im Gremium.