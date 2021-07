Aichen

vor 32 Min.

Nahwärme kann nun in Obergessertshausen realisiert werden

Die Betreibergesellschaft Nahwärme Obergessertshausen wird das landwirtschaftliche Anwesen in der Hauptstraße 36 von den Eheleuten Knöpfle zur Warmwasser-Zubereitung kaufen. Sie siedeln zu ihrem bereits bestehenden Jungviehstall auf der örtlichen Flur aus.

Plus Viele Haubesitzer in dem Aichener Ortsteil haben bereits ihre Zusage gemacht, an die Energieversorgung eines privaten Betreibers anzuschließen. Wie es nun weitergeht.

Von Karl Kleiber

Nachdem die Bürger des Aichener Ortsteils Obergessertshausen durch die noch zu gründende Betreibergesellschaft (BG) Nahwärme Obergessertshausen GmbH & Co. KG i. G., mit Sitz in Memmenhausen, über die geplante Nahwärmeversorgung durch Hans-Jörg Stuhler informiert wurden, habe die Akzeptanz in der Bevölkerung schnell zugenommen, berichtet Bürgermeister Alois Kling. Über die 80 festen Anschlusszusagen von Bürgern ist Stuhler genauso erfreut wie der Bürgermeister selbst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen