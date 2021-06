Aichen

vor 19 Min.

Premiere in Aichen für den neuen Kämmerer Daniel Berthold

Plus Der 41-jährige Buchloer Daniel Berthold trat vor Kurzem die Nachfolge von Leo Sirch als Kämmerer in Aichen an. Welche Zahlen er präsentieren konnte.

Von Karl Kleiber

Es war eine Premiere für Daniel Berthold, den neuen Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ziemetshausen. Der 41-Jährige hat sich nun erstmals im Gemeinderat Aichen vorgestellt. Und er hatte erfreuliche Zahlen "im Gepäck".

