Traktor beschädigt Pkw in Winzer massiv

Ein Landwirt rollte in Winzer mit seinem Pkw aus dem Hof auf die Hauptstraße. Es kam zu einer Kolission.

Am Dienstag, gegen 7 Uhr wollte ein 63-jähriger Landwirt in Winzer von seinem Hofraum in die Hauptstraße einfahren. Aufgrund der unübersichtlichen Ausfahrt ließ er laut Polizei seinen Traktor mit Anhänger langsam in die Straße rollen. Hierbei übersah er, so die Polizei weiter in ihrem Bericht, einen Pkw, der auf der Hauptstraße unterwegs war, und touchierte diesen. Am Traktor entstand kein Schaden. Der Pkw wurde jedoch massiv im Frontbereich beschädigt und musste abgeschleppt werden. (AZ)