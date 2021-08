Zu schnell in die Kurve: Zwei Personen bei Wasserberg verletzt

Zwischen Hasberg und Wasserberg überschlägt sich ein Auto. Und zu dem schweren Unfall bei Balzhausen sind nun weitere Details bekannt.

Leichte Verletzungen zogen sich zwei Personen bei einem Unfall am Samstag auf der Straße zwischen Wasserberg und Hasberg zu.

Die Polizei schildert den Ablauf folgendermaßen: Am Samstag, gegen 12:20 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Augsburger mit seinem Wagen von Wasserberg kommend die Ortsverbindungsstraße in Richtung Hasberg.

Aufgrund von laut Polizei nicht angepasster Geschwindigkeit musste der Fahrer vor einer Kurve bremsen, wodurch das Fahrzeug ins Schleudern geriet. Hierbei kam das Auto von der Straße ab, überschlug sich einmal und blieb auf dem Dach liegen. Beide Insassen konnten sich leicht verletzt selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Fahrzeuge prallen auf Radweg zusammen

Unfall bei Balzhausen: Zum Unfall am vergangenen Freitag, um 14.40 Uhr auf der Staatsstraße 2525 nördlich von Balzhausen/Memmenhausen hat die Polizei weitere Details berichtet. Mehrere Fahrzeuge befuhren die Staatsstraße in östlicher Richtung. Der vorausfahrende 42-jährige Pkw-Fahrer wollte laut Polizei nach rechts über einen Radweg in einen Feldweg einbiegen. Zwei nachfolgende Pkw-Fahrer mussten deshalb ihre Geschwindigkeit verringern. Ein weiterer 71-jähriger Fahrer eines nachfolgenden Kleinbusses erkannte die Situation, so der Bericht der Polizei, zu spät. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, leitete er eine Vollbremsung ein und fuhr mit seinem Pkw nach rechts über die Grünfläche auf den Radweg. Dort prallte der Kleinbus frontal in die hintere Beifahrerseite des abbiegenden und auf dem Radweg befindlichen ersten Pkw.

Bei einem Unfall nördlich von Memmenhausen/Balzhausen wurden mehrere Personen verletzt. Foto: Foto Weiß

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in den angrenzenden Graben geschleudert und blieben dort völlig demoliert liegen. Die zwei Insassen des abbiegenden Fahrzeuges mussten durch die Feuerwehr geborgen werden. Da sich im Kleinbus insgesamt sieben Personen befanden, deren Verletzungsgrad zunächst völlig unklar war, erfolgte die Verständigung von umfangreichen Kräften des Rettungsdienstes und der Feuerwehr. Bei den Insassen des Kleinbusses handelte es sich um Personen, die in einem Sammeltransport auf dem Nachhauseweg von ihrer Arbeitsstelle waren.

Unfall bei Balzhausen: Straße zweieinhalb Stunden gesperrt

Der Fahrer im abbiegenden Pkw erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die Beifahrerin trug ebenfalls mittelschwere Verletzungen davon und kam ebenso wie die fünf leicht verletzten Mitfahrer des Kleinbusses in nahe gelegene Krankenhäuser. Der Sachschaden beträgt etwa 30.000 Euro, berichtet die Polizei.

Für die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme war die Staatsstraße etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Im Einsatz waren die umliegenden Feuerwehren und mehrere Rettungswagen mit Notärzten eingebunden. Bei der weiteren Unfallaufnahme stellte sich laut Polizei heraus, dass die Kennzeichen am Pkw des abbiegenden Fahrzeuges gefälscht waren. Die hierzu erforderlichen Ermittlungen sind noch im Gange. (AZ)