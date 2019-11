vor 59 Min.

Alois Held möchte Thannhauser Bürgermeister werden

Die CSU nominiert den 37-jährigen Personalleiter und Stadtrat einstimmig. Albert Kytka wechselt von den Freien Wählern zur CSU. Stadtratskandidaten nominiert.

Von Peter Bauer

Es war ohne Frage ein sehr spezieller Abend für Alois Held. Wenige Stunden vor seinem 37. Geburtstag wurde er bei der Ortshauptversammlung der CSU Thannhausen zum Bürgermeisterkandidaten der CSU gewählt. Held gehört seit 2014 dem Thannhauser Stadtrat an, er ist Personalleiter bei der LS Bau AG und für insgesamt rund 600 Mitarbeiter der Leitenmaier-Gruppe verantwortlich. Nun möchte er als Bürgermeister die Nachfolge von Georg Schwarz antreten, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr kandidiert.

Monatelang hatte die CSU nach einem geeigneten Kandidaten für das Bürgermeisteramt gesucht. Der CSU-Ortsvorsitzende Robert Schmid berichtete bei der Versammlung im Sonnenhof von einem „halben Dutzend Gesprächen mit potenziellen Kandidaten“. Darunter war bekanntlich auch der stellvertretende Krumbacher Bürgermeister Gerhard Weiß (CSU), der sich aber dann entschied, nicht in Thannhausen zu kandidieren. Mit Alois Held habe man jetzt einen überzeugenden Kandidaten gefunden, einen „Held für Thannhausen“, wie dies Schmid formulierte.

Held ist in Premach aufgewachsen. Vielen bekannt ist auch sein Vater, Diakon Alois Held. Alois Held wohnt mit seiner Familie seit 2009 in Thannhausen. Er ist verheiratet, hat eine zwölfjährige Tochter und einen sechsjährigen Sohn. Bei seiner Vorstellungsrede sprach Held auch über seine vielfältige Ausbildung. Er hat eine Schreinerlehre absolviert, war zehn Jahr bei der Bundeswehr. In Landsberg war er als Personalfeldwebel tätig. Er ist Verwaltungsfachangestellter und hat in einem zweijährigen Akademiestudium in München eine Weiterbildung zum Staatlich geprüften Betriebswirt absolviert, danach folgte ein BWL-Studium. In Thannhausen war er Gründungsmitglied der Jungen Union. 2014 wurde der von einem hinteren Listenplatz (Platz 16) auf Anhieb in den Stadtrat gewählt. Auch das damalige Ergebnis gebe ihm Auftrieb. Er sei „topmotiviert“, wie er im Sonnenhof betonte.

Welche Perspektiven sieht er für die Arbeit des Bürgermeisters und die Stadt Thannhausen? Held betonte, wie wichtig eine „funktionsfähige Verwaltung“ sei. Erneuert werden müsse die Abwasserinfrastruktur. Held sprach von der Möglichkeit eines innerstädtischen Radwegenetzes. Der Hochwasserschutz bietet unter anderem auch neue Möglichkeiten für die Naherholung. Ein Schwerpunkt sei die Innenstadtentwicklung, unter anderem im Bereich der Bahnhofstraße. Thannhausen brauche eine Umgehungsstraße. Mit Blick auf das Bevölkerungswachstum in Thannhausen gelte es, die Infrastruktur entsprechend weiterzuentwickeln. Auch auf der CSU-Stadtratsliste kandidiert Held auf Platz 1. Einstimmig wurde er zum Bürgermeisterkandidaten gewählt (22 Stimmen).

Gewürdigt wurde an diesem Abend wiederholt die Arbeit von Bürgermeister Georg Schwarz. Seine zwölfjährige Tätigkeit in Thannhausen sei ein „Glück“ für die Stadt, hob der CSU-Ortsvorsitzende Schmid hervor.

Beobachter der politischen Szenerie in Thannhausen gehen davon aus, dass die Bürgermeisterwahl in Thannhausen spannend werden könnte. Bereits vor einigen Wochen hatten die Grünen angekündigt, dass der 55-jährige Carsten Pothmann bei der Bürgermeisterwahl kandidiert. Können die jeweiligen Kandidaten mit der Unterstützung durch andere politische Gruppierungen rechnen? Der CSU-Ortsvorsitzende Schmid bestätigte, dass es Gespräche mit den Freien Wählern und der SPD gegeben habe. Aber mitunter ist auch zu hören, dass die Freien Wähler und die SPD mit eigenen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen gehen könnten. Genannt werden hier auch die Namen Peter Schoblocher (Freie Wähler, 2. Bürgermeister) und Stefan Herold (SPD-Stadtrat). Und nicht wenige halten es für denkbar, dass auch die Gruppierung Weiß mit den Stadträten Manfred Göttner und Dr. Markus Wilhelm noch einen Bürgermeisterkandidaten präsentiert.

Starkes Ergebnis im Jahr 2014

2014 hatte die CSU bei der Stadtratswahl das „beste Ergebnis seit 30 Jahren“ geschafft, wie dies Monika Wiesmüller-Schwab damals kommentierte. Neun Stadträte stellte die CSU zu Beginn der Wahlperiode. Dann ging aus der CSU die Gruppierung Weiß mit Göttner und Wilhelm hervor.

Jetzt erhält die CSU-Stadtratsfraktion aber wieder personelle Verstärkung. Albert Kytka, langjähriger Stadtrat und Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, wechselt zur CSU, ab sofort wird er im Stadtrat der CSU-Fraktion angehören. Kytka hatte im Juni den Fraktionsvorsitz bei den Freien Wählern abgegeben (wir berichteten). Sein Nachfolger ist Gottfried Braun. Bei der CSU-Versammlung berichtete Kytka, dass er danach nicht mehr zu Fraktionssitzungen eingeladen worden sei und er aufgefordert worden sei, sein Mandat niederzulegen. Nun kandidiert der Friseurmeister auf Platz 8 der CSU-Stadtratsliste. Langjährige CSU-Stadträte wie Hans Kohler oder Josef Merk kandidieren 2020 nicht mehr. Auch das deutet an, vor welchem Umbruch die kommunalpolitische Landschaft in Thannhausen steht.





Mit folgenden Kandidaten wird die Thannhauser CSU bei der Stadtratswahl 2020 antreten:

1. Alois Held, 37 Jahre, Betriebswirt, Personalleiter.

2. Robert Schmid, 57, Diplomingenieur, CSU-Ortsvorsitzender.

3. Monika Wiesmüller-Schwab, 49, Architektin, Stadträtin, Fraktionsvorsitzende, stellvertretende Landrätin.

4. Herbert Fischer, 57, Betriebsleiter.

5. Christa Weithmann-Holzbock, 56, Kaufmännische Angestellte.

6. Werner Kößler, 55, Diplombetriebswirt, Stadtrat, 3. Bürgermeister.

7. Dr. Henriette Burkhardt-Böck, 40, Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin.

8. Albert Kytka, 69, Friseurmeister, Stadtrat.

9. Brigitte Wiedemann, 50, Lehrerin.

10. Markus Tschanter, 46, Geschäftsstellenleiter.

11. Kurt Armbruster, 59, Lehrer.

12. Sonja Mausele, 36, Erzieherin.

13. Thomas Michel, 44, Unternehmer.

14. Christian Mayer, 45, Leitender Angestellter.

15. Verena Endres, 43, Lehrerin.

16. Klaus-Peter Pfitzmayr, 54, Kaufmännischer Angestellter.

17. Sabine Miller, 41, Industriekauffrau.

18. Thomas Buchholz, 51, Leitender Angestellter.

19. Christiana Leitenmaier, 64, Betriebswirtin.

20. Georg Gerhardt, 64, Schulleiter im Ruhestand.

Ersatzkandidaten: Marcus Greschner, 43, Geschäftsführer, Petra Schmid, 51, Diplombetriebswirtin. (zg/pb)

