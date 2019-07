vor 58 Min.

Am Balkon blühen den ganzen Sommer Löwenmäulchen

Gertrud Wenz vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Krumbach

Von Elisabeth Schmid

„Meine Lieblingsblume“: So heißt unsere Serie. Bestimmte Blumen können für Menschen mit besonderen Momenten ihres Lebens und unvergesslichen Erinnerungen verbunden sein. Blumen sind ein Zauber zu jeder Jahreszeit. All dem möchten wir in unserer Serie nachspüren. Unsere Gesprächspartnerin ist diesmal Gertrud Wenz, Sachgebietsleiterin Abteilung Hauswirtschaft im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Krumbach. Sie spricht über ihre besondere Beziehung zu Löwenmäulchen.

Sieben Blumenkästen, alle ausschließlich mit bunten Löwenmäulchen bepflanzt, zieren den Balkon von Gertrud Wenz. Schon seit ihrer frühesten Kindheit liebt Gertrud Wenz die Löwenmäulchen. „Auch die Bienen und Hummeln lieben meine Löwenmäulchen“, erzählt Gertrud Wenz schmunzelnd. Ihr gefällt es, wenn es auf ihrem Balkon den ganzen Tag summt und krabbelt. „Es ist so nett anzuschauen, wenn die Bienen und Hummeln in das Löwenmäulchen kriechen, um den Nektar zu holen. Der Kopf ist ganz in der Blüte und das Hinterteil schaut heraus und wackelt so lustig“, erzählt Gertrud Wenz.

Sie hat noch drei Geschwister und mit ihnen lebte sie bei den Eltern, die einen großen Garten hatten. Alle Kinder bekamen von den Eltern ein kleines Beet zugewiesen, in dem sie anpflanzen durften, was sie wollten. „Meine Geschwister säten Radieschen oder andere Gemüsesorten, ich aber wollte nur Löwenmäulchen. Ich liebte die bunten Blumen schon von klein auf, warum das so ist, kann ich gar nicht sagen. „Also gab es in meinem Beet die wunderschönen Blumen und keine Radieschen“, sagt sie und lacht.

Heute stehen auf dem Balkon neben den Blumen aber auch noch Tomaten, Zucchini, auch essbare Blumen und Kräuter. Die Löwenmäulchen erinnern an das Maul eines Löwen, sie blühen von Ende Mai bis September. Gertrud Wenz liebt die Vielfältigkeit der Farben. Sie wünscht sich, dass mehr Menschen auf ihren Balkonen oder in den Gärten diese Bienen und Hummel freundlichen Blumen pflanzen. „Mein Nachbar hat Geranien auf dem Balkon, da sieht man keine einzige Biene“, sagt sie. Im Herbst nimmt sie die Samen von den Pflanzen und sät sie im Frühjahr in die Blumenkästen aus. Durch die Bestäubung der Bienen entstehen immer wieder andere, interessante Farben. Gertrud Wenz liebt ihren Balkon und verbringt viel Zeit auf ihm.

Gertrud Wenz ist 1977 in Ochsenhausen geboren. In Gießen studierte sie Ernährungswissenschaften. Es folgte eine Ausbildung für die Verwaltung. Seit 2016 arbeitet sie in Krumbach im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in der Abteilung Hauswirtschaft als Sachgebietsleiterin für Ernährung. Seit 2019 ist sie Schulleiterin. Sie freut sich auf das Schuljahr und erwähnt, dass noch Plätze zur hauswirtschaftlichen Ausbildung frei seien.

Neben den Löwenmäulchen erfreut sich Gertrud Wenz an allen schönen Blumen, vor allem liebt sie die bunten Blumen, die an den Wiesenrändern wachsen.

Themen Folgen