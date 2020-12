vor 53 Min.

Auf Weg zu Unfall in Muttershofen: Feuerwehr stößt mit Lkw zusammen

Die Thannhauser Feuerwehr hat am Donnerstag einen Unfall gebaut.

Auf dem Weg zu einem Einsatz in Muttershofen ist ein Fahrzeug der Feuerwehr Thannhausen am Donnerstag mit einem Lastwagen zusammengestoßen.

Bei der Einsatzfahrt der Feuerwehr zu einem Unfall in Muttershofen, ist es am Donnerstag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Thannhausen deshalb mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn von der untergeordneten Robert-Bosch-Straße in die Bgm.-Raab-Straße einbiegen. Der Fahrer eines Lastwagen mit Anhänger bemerkte das einfahrende Feuerwehrfahrzeug nach Angaben der Polizei zu spät, weshalb es zum Zusammenstoß kam.

Unfall: Mehrere Tausend Euro Schaden an Fahrzeug der Feuerwehr Thannhausen

Hierbei entstand am Fahrzeug der Feuerwehr ein Schaden, den die Polizei auf mehrere Tausend Euro beziffert. Am Lastwagen sei nur ein geringer Sachschaden entstanden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Die Feuerwehr war auf dem Weg in den Ziemetshauser Ortsteil Muttershofen. Dort hatte kurz zuvor ein Paketfahrer einen Autounfall verursacht. (zg)

