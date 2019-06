13:29 Uhr

Auffahrunfall mit Leichtkraftrad in Krumbach

Kurz vor Schulbeginn am Montag nach den Pfingstferien waren zwei Jugendliche in einen Unfall beim Schulzentrum Krumbach verwickelt.

Ein Jugendlicher hielt am Zebrastreifen in Krumbach an, der andere fuhr auf und verletzte sich dabei.

Von Annegret Döring

Einen Unfall mit zwei Leichtkrafträdern meldet die Polizei aus Krumbach vom Montag. Kurz vor Schulbeginn, um 7.30 Uhr, musste am Fußgängerüberweg in der Talstraße beim Schulzentrum in Krumbach ein 17-Jähriger mit seinem Zweirad anhalten, weil Fußgänger über die Straße gehen wollten. Der Jugendliche war in Richtung Süden unterwegs. Ein ihm nachfolgender, 16-jähriger, Zweiradfahrer bemerkte das Anhalten laut Polizei zu spät und fuhr in das Leichtkraftrad des 17-Jährigen. Der 16-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 250 Euro.

