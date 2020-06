vor 33 Min.

Auto streift im Vorbeifahren einen Fußgänger

Der Fußgänger übersah ein herannahendes Auto. Der Mann hatte offenbar einen Schutzengel.

Am Montag wollte gegen 19.25 Uhr ein 25-jähriger Fußgänger die Ursberger Straße in Thannhausen überqueren. Hierbei übersah er einen von links kommenden Pkw. Beim Betreten der Fahrbahn wurde der Fußgänger vom rechten Außenspiegel des Fahrzeuges gestreift. Da der Spiegel beim Zusammenstoß einklappte, blieb der Fußgänger laut Polizei glücklicherweise unverletzt. Am Pkw entstand kein Sachschaden. (zg)

