Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall bei Lauterbach

Gegen einen Baum gekracht ist ein Autofahrer mit seinem Wagen am frühen Dienstagmorgen zwischen Memmenhausen und Lauterbach. Die Straße war mehrere Stunden gesperrt.

Zwischen Memmenhausen und Lauterbach ist es am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet fuhr gegen 5.45 Uhr ein 79-jähriger Autofahrer auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Memmenhausen und Lauterbach auf gerader Strecke frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw im Frontbereich total deformiert und der Fahrer eingeklemmt. Der Mann musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Im Einsatz waren mehrere Rettungskräfte sowie die Feuerwehren aus Lauterbach, Memmenhausen, Ziemetshausen, Aichen und Thannhausen. Die Ortsverbindungsstraße war für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. (AZ)