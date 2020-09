vor 18 Min.

Bald kommt der Netto-Discount-Markt nach Ziemetshausen

Bereit zum ersten Spatenstich für den geplanten Netto-Markt in Ziemetshausen (von links): Peter Kuster (Netto-Gebietsleiter) mit seiner Frau, Stefan Tränkner (Vertreter des Investors), Ziemetshausens Erster Bürgermeister Ralf Wetzel, Thomas Eichhorn (ausführende Baufirma Settele), zweiter Bürgermeister Edwin Räder, Heinz Kretzler (Justitiar des Investors) und Armin Berchtold (VR-Bank Neu-Ulm).

Plus Der erste Spatenstich für den Netto in Ziemetshausen ist getan. Im Gewerbegebiet Ost soll neben einem Backshop mit Café auch eine Tankstation entstehen.

Von Peter Voh

Nach mehr als einem Jahrzehnt an intensiven Bemühungen der Marktgemeinde kommt Bewegung in die Causa Lebensmittelmarkt. Vergangene Woche fand am östlichen Rand des neuen Gewerbegebietes Ziemetshausen-Ost der erste Spatenstich für den geplanten Netto Marken-Discount statt, für den sich der jetzige Altbürgermeister Anton Birle und der frühere CSU-Fraktionsvorsitzende Manfred Krautkrämer stark gemacht hatten. Die Verantwortlichen versprechen sich eine umfassende Versorgung der Bevölkerung der Marktgemeinde und des Umlandes.

Nachdem der Bebauungsplan für das neue Gewerbegebiet in Kraft getreten ist, kann nun die Erschließung beginnen. Bereits im Vorfeld zeigte die ST-Bau, seit Jahrzehnten Investor für Supermarkt- und Lebensmittelmärkte, Interesse für dieses Gewerbegebiet am östlichen Rand von Ziemetshausen und suchte nach einem Mieter. Nach eingehender Standortanalyse hat sich der Netto Marken-Discount für eine Ansiedlung an diesem Platz entschieden.

Der Netto-Markt in Ziemetshausen soll etwa 800 Quadratmeter groß werden

Stefan Tränkner, Vertreter des Investors und zugleich Projektentwickler, bezeichnet das Areal am Schnittpunkt von alter und neuer B300 als bestgeeigneten Standort für den Lebensmittelmarkt. Er dankte dem ehemaligen Bürgermeister Anton Birle, Manfred Krautkrämer und dem Marktgemeinderat für die stete Unterstützung für dieses Vorhaben. Birle hatte sich zuletzt entgegen der Meinung anderer Mitglieder des Marktgemeinderates für das Lebensmittelgeschäft im Gewerbegebiet stark gemacht: Nach seinen Worten sei kein Investor bereit, in der Ortsmitte von Ziemetshausen einen Lebensmittelmarkt zu errichten. Die Etablierung des Nahkaufs vor Jahren sei ein Versuch gewesen, der nach der Aufgabe durch den Inhaber in die Übernahme als ZuMa-Markt mit hoher finanzieller Beteiligung einiger Bürger und der Marktgemeinde führte. Stagnierende Umsätze und ein erheblichlicher finanzieller Verlust von mehr als 25000 Euro führten letztlich zur Schließung des Ladens. Die Anteilseigner waren nicht bereit, die Verluste mit weiteren Einlagen auszugleichen.

Im Frühjahr kommenden Jahres soll nun ein neuer Lebensmittelmarkt mit etwa 800 Quadratmetern Verkaufsfläche im Gewerbegebiet eröffnet werden. Nordwestlich des Discounters ist ein Anbau für die Anlieferung geplant, auf den Grundstücken sind 85 Parkplätze vorgesehen. Außerdem sollen am Gebäude und an der Einfahrt Werbeanlagen angebracht werden.

Auf dem Gelände in Ziemetshausen soll auch eine moderne Tankstelle entstehen

Neben einem Backshop mit Café, der dem Markt angegliedert ist und einem Shuttlebus, insbesondere für ältere Bürger der Marktgemeinde, soll östlich des Netto-Marktes auch eine moderne Tankstelle mit Waschstraße errichtet werden, die neben Mineralöltreibstoffen auch ausreichend Ladestationen für Elektro-Fahrzeuge bietet und zukunftsweisend zudem mit einer Zapfsäule für Wasserstoff getriebene Autos ausgestattet sein soll. Intensive Gespräche mit verschiedenen Mineralölgesellschaften haben nach den Worten von Stefan Tränkner zu einem interessanten und erfolgreich expandierenden Partner geführt.

Ziemetshausens erster Bürgermeister Ralf Wetzel sprach von langwierigen Bemühungen seines Vorgängers und dem Marktgemeinderat und ist nun sehr froh, dass das Projekt realisiert werden kann. Für die Bevölkerung von Ziemetshausen und dem umliegenden Zusamtal biete der Markt, zusammen mit der Tankstelle, eine hervorragende Möglichkeit der Eigenversorgung. Insgesamt erwarten sich die Verantwortlichen von diesem ersten Projekt den Anschub für weitere interessante Gewerbebetriebe auf diesem Areal.

