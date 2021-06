Mittelspannungsleitung bei Balzhausen wird erneuert

Ein Erdkabel wird zwischen Bernbach und Balzhausen die bisherige Freileitung ersetzen. Was das 480.000 Euro-Projekt für Stromkunden leistet.

Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN), der Betreiber des regionalen Stromnetzes, hat eine 20-kV-Mittelspannungsleitung zwischen Balzhausen und Bernbach durch ein Erdkabel ersetzt. Nach der Inbetriebnahme des Erdkabels baut LVN die zwei Kilometer lange Freileitung mit 24 Masten ab. Das neue Erdkabel hat eine höhere Übertragungsleistung: So entsteht zusätzliche Kapazität für Strom aus erneuerbaren Energien. Damit ist die neue Leitung zukunftssicher aufgestellt. Die Maßnahme erhöht die Versorgungssicherheit in dem Gebiet weiter.

Das Kabel verläuft in etwa unter der bisherigen Freileitung bei Balzhausen

Der Verlauf der neuen Leitung entspricht nur grob dem Verlauf der bisherigen Freileitung, da sich die Verlegung von Erdkabeln stets an bereits bestehender Infrastruktur orientiert, wie beispielsweise an Straßen und Feldwegen. Deshalb ist die Erdverkabelung mit 2,6 Kilometern insgesamt länger als der Freileitungsabschnitt, den sie ersetzt.

Die Freileitung, die durch ein Waldstück zwischen Balzhausen und Bernbach verläuft, war in der Vergangenheit anfällig für Störungen. Das neue Erdkabel verläuft nun entlang eines Feldwegs am Waldrand. Das schafft auch Platz für die Natur entlang der ehemaligen Freileitungstrasse.

Mit Blick auf die steigende Einspeisung erneuerbarer Energien in das regionale Netz hat LVN die Kapazität der Verbindung erhöht: Das Erdkabel hat einen größeren Querschnitt und somit mehr Leistungskapazität als die Freileitung. So kann es in Zukunft höhere Lasten aus den zusätzlichen Einspeisequellen in der Region, wie zum Beispiel Solarparks, transportieren.

Verlegung des Erdkabels im Kabelgraben bei Balzhausen

Bereits im Dezember 2020 hat LVN mit Trassenerkundungen und vorbereitenden Maßnahmen für die Kabelverlegung begonnen. Die Verlegearbeiten starteten dann Mitte Mai dieses Jahres und wurden von einem lokalen Partnerunternehmen ausgeführt. Die neue Leitung hat LVN in einem Kabelgraben verlegen lassen. Hierfür hat das Bauunternehmen zuerst einen Graben in etwa einem Meter Tiefe ausgehoben und anschließend Leerrohre verlegt und eingebettet. Der Kabelgraben konnte dann verfüllt und das Kabel mithilfe eines Vorseils über eine Seilwinde in die Leerrohre gezogen werden. Nach der Verlegung aller Kabelabschnitte wurden die Teilstücke mit Muffen verbunden, geprüft und anschließend in Betrieb genommen. Das letzte Teilstück geht voraussichtlich im Juli in Betrieb.

Kurz vor Bernbach endet das neue Kabel. Um es an die bestehende Freileitung anzuschließen, hat LVN einen Kabelaufführungsmast gebaut. Dieser neue Mast ist notwendig, um die Zugkräfte auszugleichen, die auf die Leitung bei dem Übergang zwischen Erdkabel und Freileitung einwirken. Im Zuge der Arbeiten hat LVN auch eine 20-kV-Mittelspannungsschaltanlage in Balzhausen in der St.-Leonhard-Straße gebaut.

Anschluss der Firma Staudacher in Balzhausen nun möglich

Die Erdverkabelung kommt nicht nur der Versorgungssicherheit der Gemeinden, sondern auch der Firma Staudacher in Balzhausen zugute, die nun entlang eines Abschnitts am Firmengelände, an dem die bisherige Freileitung zurückgebaut wird, eine neue Lagerhalle errichten kann. LVN hat gemeinsam mit der Firma Staudacher den Rückbau der Freileitung besprochen und die Detailplanung dann entsprechend ausgearbeitet.

Stromkunden haben von den Arbeiten nichts bemerkt. Bis zur vollständigen Inbetriebnahme des Erdkabels im Juli bleibt die Bestandsleitung noch am Netz. Anschließend werden die 24 Masten des Freileitungsabschnitts abgebaut. (AZ)