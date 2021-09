Unbekannter klaut in Balzhausen Glas aus Außenspiegel von Auto

Einen etwas ungewöhnlichen Diebstahl hat die Polizei aus Balzhausen gemeldet. Dort wurde das Glas aus einem Außenspiegel eines Autos entwendet.

In der Nacht von Samstag, 04. September, auf Sonntag ist in Balzhausen in der Augsburger Straße an einem Aut oder Marke Chevrolet/Corvette das Spiegelglas des linken Außenspiegels entwendet worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei auch der Lack am Fahrzeug beschädigt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf laut Polizei auf rund 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 entgegen. (AZ)

