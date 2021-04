Balzhausen stellt Millionenbetrag für Kita-Plätze bereit

Plus Gerechnet wird mit Kosten in einer Höhe von rund 4,3 Millionen Euro. Welches Konzept jetzt im Gemeinderat diskutiert wurde.

Wie in vielen andere Kommunen steht auch in Balzhausen die Bereitstellung weiterer Kita-Plätze ganz oben auf der Tagesordnung. Jetzt gab es in Balzhausen eine entscheidende Weichenstellung für ein Projekt, für das knapp 4,3 Millionen Euro eingeplant sind.

In der Märzsitzung des Balzhauser Gemeinderates wurden in der Vorplanung für die Erweiterung des Kindergartens Maria Immaculata samt Kinderkrippe noch einige Änderungen vorgenommen. Planer Thomas Miller stellte nun die überarbeitete Entwurfsplanung vor. Gerechnet wird demnach mit Kosten in einer Höhe von rund 4,27 Millionen Euro.

Da die Kiga-Gruppenräume sehr hoch werden und deshalb viel Platz nach oben sei, wurden nun drei Galerien eingeplant, die über Treppen zu erreichen sind. Hier entsteht dann genügend Raum zum Spielen und Aufenthalt. Der vorhandene Keller unter der bestehenden Krippengruppe wird verlängert.

Dadurch bekomme man mehr Platz für Heizung und technisches Gerät. Außerdem soll der Erdanschluss für die Stromversorgung dort erfolgen. Zudem könne man nie zu viele Kellerräume haben.

An den Südfenstern der Gruppenräume sollen Lamellen für weniger Sonneneinstrahlung sorgen. Außerdem werden an den vorgelagerten Terrassen verschiebbare Läden zur Beschattung installiert. Zur Versteifung des Bauwerkes erhalten die Personal-, Verwaltungs- und Gruppen-Nebenräume Stahlbeton-Decken.

Rätin Michaela Leinweber wollte wissen, ob das Dach zur Anbringung einer Fotovoltaikanlage geeignet sei, um günstigen Solarstrom für Wärmepumpen und Durchlauferhitzer zu erzeugen. Es ist statisch geeignet für eine PV-Anlage, antwortete der Architekt.

Wie sich die Kosten im Detail darstellen

Die erste Kostenschätzung ergab, so Miller, eine Summe von rund 3,38 Millionen Euro. Hier waren aber die Ausstattung für angenommene 250.000 Euro, Abbruchkosten und die Nebenkosten-Pauschale noch nicht enthalten. Bei der Technik wurde auch nachgebessert und eine Brandschutz-Anlage eingeplant sowie Heizung und Lüftung optimiert. Dies alles summiert sich nun zu 4,27 Millionen Euro, was eine Steigerung von knapp 892.000 Euro bedeute.

Kann man irgendwo Kosten einsparen? Grundsätzlich ja, meinte Miller. Aber man hat eigentlich nur so geplant, was aktuell erforderlich ist und auch gefördert wird. Bürgermeister Daniel Mayer meinte dazu: Die Bausumme sei lediglich der Stand von heute. „Was kommt, wissen wir nicht.“ Auch nicht, wie sich die Teuerung der Materialkosten entwickelt. Deshalb seien die errechneten Kosten schon gerechtfertigt.

Folgende Beschlüsse wurden dann abschließend einstimmig gefasst: Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung wird gebilligt. Die Verwaltung wird beauftragt, den Förderantrag auszuarbeiten und über das Landratsamt Günzburg bei der Regierung von Schwaben einzureichen. Dies müsse fristgerecht bis zum 21. Juni 2021 erfolgt sein, um noch die erhöhten Fördermittel des Staates zu bekommen.