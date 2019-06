vor 2 Min.

Bauer aus Wasserberg testet außergewöhnliche Pflanzenmischung

Bio-Landwirt Andreas Liebhaber bewirtschaftet in Wasserberg Felder mit ungewöhnlichen Pflanzenmischungen. Er sieht darin eine Alternative zu Monokulturen.

Von Christian Gall

Es summt und brummt im Feld. Vom Insektensterben ist zumindest an dieser Stelle im Aletshauser Ortsteil Wasserberg nichts zu merken. Wobei das Feld, in dem sich die kleinen Tierchen tummeln, auch kein Normales ist. Dort sprießen Roggen, Erbsen, Wicken, Triticale und Gerste wild durcheinander. Der Wasserberger Bio-Landwirt Andreas Liebhaber steht neben seinem Feld und trägt ein breites Lächeln auf dem Gesicht: „Ich könnte kaum zufriedener sein, so, wie sich die Saat entwickelt hat“, sagt er. Liebhaber hat im malerischen Wasserberg auf dreieinhalb Hektar Land einen Versuch gestartet: Eben jene Mischung aus Pflanzen, mit der er seine Milchkühe und Kälber füttert.

Vor drei Jahren startete er sein Projekt: „Ich wollte vom Mais als Futtermittel wegkommen. Doch Alternativen wie ein Roggen-Wicken-Mix hatten mir zu wenig Gehalt, daher habe ich eiweißhaltige Pflanzen mit in die Mischung genommen.“ Liebhaber sieht in seiner Kombination weitere Vorteile. Denn während das Getreide im Feld dem Boden Stickstoff entzieht, können dem Biobauern zufolge die Hülsenfrüchte Stickstoff aus der Luft aufnehmen und dem Boden zufügen. „Dadurch wird der Grund nicht ausgelaugt“, sagt er. Gleichzeitig wird der Boden durch die verschiedenen Pflanzenarten fein durchwurzelt – sowohl in der Tiefe als auch in der Fläche. Der Boden bleibt also lockerer.

Bessere Alternative zu Mais

Liebhaber sieht in der Mischung eine bessere Alternative zum Mais: „In Maisfeldern findet man oft kaum Insekten, außerdem wird der Boden regenrecht festgebacken.“ Das Mischfeld sei daher besser für die Tierwelt und den Untergrund. Auch finanziell sei die Mischung attraktiv, denn Landwirte haben damit kaum Arbeit. „Wir haben lediglich einmal Gülle ausgefahren, ansonsten wurde an dem Feld nichts gemacht“, sagt er. Der Ertrag sei mindestens so hoch wie bei einem reinen Maisfeld. Gleichzeitig spart sich ein Landwirt Arbeit und Pflanzenschutzmittel – was diese Anbauart noch attraktiver macht. „Inzwischen kann ich sicher sagen, dass es auch ohne Mais geht“, meint Liebhaber.

Die Mischung wurde bereits vor einigen Monaten ausgebracht und wird nun mit einem Häcksler geerntet. Dadurch kann der Landwirt eine weitere Saat ausbringen. Dabei handelt es sich dann um eine Mischung aus Hafer, Erbsen, Wicken, Sommergetreide und Bohnen. So führt Liebhaber den Kreislauf weiter, danach darf das Feld eine Zeit lang ruhen.

Andere Landwirte waren zum Teil skeptisch

Einige hundert Meter weiter steht ein weiteres „Versuchsfeld“ des Landwirtes. Dort wachsen Hafer und Erbsen – und auch dort gilt das Prinzip des „Geben und Nehmens“: Der Hafer durchlockert den Boden, die Erbsen bringen Stickstoff ein. Wie Liebhaber sagt, waren andere Landwirte, mit denen er über derartige Mischungen gesprochen hat, teils skeptisch: „Einige waren überzeugt, dass ein solches Feld zu wenig Ertrag abwirft oder zu schwer abzuernten sei.“ Doch viele Zweifel ließen sich bereits zerstreuen. Der Hof der Familie Liebhaber nimmt am Programm „Erlebnis Bauernhof“ des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten teil. Dabei besuchen Schulklassen seinen Hof. Doch auch Erwachsene oder andere Landwirte bekommen eine Führung. „Gerade am Hafer-Erbsen-Feld bleiben die Landwirte oft hängen und schauen sich alles ganz genau an“, sagt Liebhaber mit einem Schmunzeln.

Dem Bio-Landwirt schwebt für das kommende Jahr bereits ein weiterer Feldversuch vor: Eine Mischung aus Bohnen, Sonnenblumen und Mais, der als eine Stütze für die Bohnen fungiert. Liebhaber will weiterhin neue Alternativen ausloten: „Als Landwirt hat man viele Möglichkeiten. Man sollte sich die Zeit nehmen, diese auch ausgiebig zu nutzen.“

