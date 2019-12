vor 42 Min.

Baugebiete und Kammelstrand

Rückblick im Marktrat Neuburg

Von Dieter Jehle

Harmonisch verlief zum Jahresausklang die letzte Sitzung des Neuburger Marktgemeinderates. „Wir können zufrieden sein, wie es bei uns läuft“, lobte stellvertretender Bürgermeister Otto Bader das Engagement und die Bemühungen von Rathauschef Rainer Schlögl. Es sei heute keine Selbstverständlichkeit mehr, dass man frei von Bedrohungen und Beschuldigungen sei.

Für Bürgermeister Rainer Schlögl war es die letzte Jahresabschlusssitzung und zugleich die 81. in der laufenden Legislaturperiode. In diesem Jahr seien die Markträte zu insgesamt zwölf Sitzungen und fünf Ausschusssitzungen zusammengekommen. Stichpunktartig erinnerte er an einige Projekte. Er sprach unter anderem das Baugebiet „Mühlweg“ in Langenhaslach, die Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes in Neuburg, die Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof Neuburg, die Erweiterung des Kammelstrandes Neuburg mit Außensportgeräten, den Kauf eines Geschwindigkeitsmessgerätes für Naichen oder die Einrichtung eines Pfarrbüros in der „Alten Schule“ in Neuburg neben vielen anderen Maßnahmen an.

Als Schwerpunkt für die nächsten Jahre kündigte er die Dorferneuerung in Neuburg an. „Im nächsten Jahr wird es losgehen“, teilte Schlögl mit. Wichtige Projekte in naher Zukunft werden der Kreuzungsumbau in Langenhaslach, die Neugestaltung der Bahnhofstraße, Kesselstraße und Dr.-Lecheler-Straße in Neuburg mit Erneuerung der Wasserleitung, die Beteiligung am ökologischen Ausbau mit Hochwasserschutz an der Günz in Wattenweiler und die Erschließung neuer Wohnbauflächen in allen Ortsteilen sein. „Es steht einiges an“, formulierte es der noch amtierende Rathauschef. Anfang Mai wird er als Bürgermeister in den Ruhestand gehen.

