Baumängel in Breitenthal: Zwei Brücken über die Günz machen Probleme

Plus Einer der maroden Übergänge über die Günz im Bereich von Breitenthal ist bereits gesperrt. Muss dauerhaft der Verkehr eingeschränkt werden?

Von Anton Geißler

Mängel an einer Günzbrücke zum Oberrieder Weiher und weitere Schwierigkeiten mit einem Fußgängersteg beim Haus an der Günz im Bereich von Breitenthal - was ist zu tun? Sanierung, Neubau? Wie der Breitenthaler Gemeinderat die Lage einschätzt.

Die Brücke über die Günz zum Oberrieder Weiher wurde einer Prüfung unterzogen. Dabei wurden eine Reihe von Mängeln an der etwa 60 Jahre alten Brücke festgestellt. Die Bordsteine seien zu niedrig, ebenso entspreche die Höhe des Geländers nicht der vorgeschriebenen Höhe von einem Meter.

Die Dehnfugen müssten gereinigt und neu abgedichtet werden. Die Widerlager seien noch gut. Ansonsten sind die Schäden nicht so schwerwiegend, lautet das Fazit der Prüfung. Noch gelte die Brücke als sanierungsfähig.

Schaden an Brücke in Breitenthal: Muss der Verkehr begrenzt werden?

Eine Begrenzung auf zwölf Tonnen besteht bereits, eine Geschwindigkeitsreduzierung von 50 Stundenkilometer und Verengung auf eine Spur ist in der Überlegung. Ob eine Sanierung oder ein Neubau infrage kommt, sei eine Kostenfrage. Entsprechende Angebote werden eingeholt. Nicht betroffen sei die Rad- und Fußgängerbrücke daneben. Sie ist eine reine Stahlkonstruktion und wurde 2013 mit einigem Abstand zur Betonbrücke neu errichtet.

Die Fußgängerbrücke beim Haus an der Günz ist gesperrt. Hier stellt sich die Frage: Sanierung Neubau oder endgültiger Abriss. Bild: Anton Geißler

Ein weiterer Übergang der Probleme bereitet, ist der Fußgängersteg beim Haus an der Günz. Er ist zurzeit gesperrt, da das Geländer nicht mehr sicher sei. Aufgrund weiterer Mängel stellt sich auch hier die Frage nach einem Neubau oder Sanierung. Auch wurde im Gremium die Frage aufgeworfen, ob an dieser Stelle überhaupt ein Bedarf nach einem Übergang besteht.

Bauanträge: Den Anträgen zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in Breitenthal, Beberfeld und eines Einfamilienhauses in Nattenhausen, Grasiger Weg, wurde zugestimmt.

Hochwasserrisikomanagement: Nach neuesten Berechnungen wird die Gemeinde Breitenthal und Ortsteile bei einem Hochwasser kaum betroffen. Es seien keine Gebäude gefährdet.

Sonstiges: Gemeinderat Adolf Seitz kritisierte die in der vorangegangenen Sitzung mit einfacher Mehrheit beschlossene Erhöhung der Wassergebühren. Nach seinen Berechnungen einstehen einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Viehhaltung bei einem Verbrauch von 3000 Kubikmeter Wasser, Mehrkosten von bis zu 2600 Euro.

