17:00 Uhr

Baustelle an B 300: Diese Umleitungen sind in Thannhausen noch geplant

Umleitungen fahren müssen Verkehrsteilnehmer seit Montag 15. März am Kreisverkehr Edelstetter Straße/B 300 in Thannhausen. Der Kreisel erhält eine neue Fahrbahndecke für eine höhere Verkehrsbelastung. Ab 25. April soll hier wieder gefahren werden können.

Plus In Thannhausen wird der Kreisverkehr an der Edelstetter Straße/B300 umgebaut. Wie lange das dauern wird, steht schon fest. Mit welchen Umleitungen man heuer noch in Thannhausen rechnen muss.

Von Annegret Döring

Die gute Nachricht ist, das von vielen Bürgern befürchtete Verkehrschaos ist ausgeblieben in Thannhausen. Die schlechtere für Verkehrsteilnehmer: Es wird das ganze Jahr heftig gebaut in Thannhausen und mit Umleitungen in und um die Mindelstadt müssen sie weiter leben, genauso wie die Anwohner der Innenstadt.

Seit Montag wird der Kreisverkehr an der Edelstetter Straße/B 300 im Zuge der Sanierung der Thannhauser Umgehungsstraße saniert. Die gesamte Asphaltschicht ist schon herausgerissen, ebenso das Randsteinpflaster. Bürger hatten befürchtet, dass diese Baustelle gleichzeitig mit den Baurbeiten an der Mindelbrücke in der Christoph-von-Schmid-Straße eingerichtet würde und es ein Chaos durch Umleitungen suchende Verkehrsteilnehmer hätte geben können. „Die Baufirmen sind rechtzeitig vor dem Baubeginn am Kreisverkehr mit den Arbeiten an der Mindelbrücke fertig geworden“, zieht Bürgermeister Alois Held eine erste Bilanz im Gespräch mit unserer Zeitung. Wie berichtet, hatte er im Vorfeld Beschimpfungen hinnehmen müssen. „Das war noch im Rahmen“, beschwichtigt er. Man könne daraus lernen, dass es ein Kommunikationsproblem nach außen gegeben habe. Das Staatliche Bauamt habe eben eine Presseerklärung für seine Baustelle am Kreisverkehr herausgegeben, in der die dann fertigen Arbeiten an der Mindelbrücke nicht gleich mitberichtet wurden. So habe es zu den Befürchtungen der Bürger kommen können. An der Mindelbrücke wurden vorerst nur Versorgungsleitungen für Strom, Wasser und Telekommunikation aus der Straße heraus und unter der Mindel hindurch in einen sogenannten Düker gelegt und wieder ans allgemeine Netz angeschlossen.

Baustelle an Kreisel an B300 in Thannhausen dauert rund fünf Wochen

Die Arbeiten am Kreisverkehr werden im Zuge der Sanierung der Bundesstraße B 300 ausgeführt, die im vergangenen Jahr mit der Erneuerung der Fahrbahn westlich von Thannhausen begonnen hatte. Es ist quasi der zweite Bauabschnitt dieser Sanierung. Der Kreisverkehr erhält eine neue Fahrbahndecke für eine höhere Belastungsklasse und am Pflaster wird auch etwas geändert. In der Mitte wird ein etwa anderthalb Meter hoher Hügel gefertigt und mit Humus bedeckt. Seitens der Stadt Thannhausen wird der Kreisel einen Strom- und einen Wasseranschluss erhalten, damit er gestaltet werden kann. Die Unterhaltslast für diese gestalterischen Maßnahmen (auch die Bepflanzung) wird nach Abschluss der Bauarbeiten bei der Stadt liegen. Etwa fünf Wochen sind für den Bau veranschlagt. Bauleiter Lothar Schwuchow vom Staatlichen Bauamt Krumbach teilte auf Anfrage mit, dass man etwa Mitte bis Ende der Kalenderwoche 16, also spätestens am 25. April mit der Baumaßnahme fertig sein werde. Im Moment liege man gut im Zeitplan, die Fahrbahn sei schon herausgefräst und Teile des Granitgroßpflasters seien ausgebaut. Bereits nächste Woche beginne man mit neuen Pflasterungen.

Ursprünglich war noch ein dritter Bauabschnitt für die B-300-Sanierung bis zum Kreisverkehr bei der Bäckerei Bosch geplant, doch dieser wurde nun verschoben. Bürgermeister Held erklärte, dass dort die Fahrbahn noch gut intakt sei, bis auf die Brücke über die Mindel, die saniert werden müsste. Da laut Bauleiter Schwuchow die Stadt eventuell noch eine Abbiegespur von diesem Straßenabschnitt aus in ein mögliches Gewerbegebiet zwischen Mindel und der Firma Ehl plane, verschiebe man das Projekt um mindestens zwei Jahre, bis die städtische Maßnahme weiter gediehen sei.

Bis ins Frühjahr 2022 wird die Mindelbrücke in Thannhausen neu gebaut

Nach der Baumaßnahme am Kreisverkehr geht es dann weiter mit dem Bauen in der Innenstadt. Gebuddelt wird dann in der Christoph-von-Schmid-Straße, die erneuert wird samt Neubau der Mindelbrücke.

An der Mindelbrücke in der Christoph-von-Schmid-Straße in Thannhausen wurden Versorgungsleitungen aus dem Straßenraum heraus unter der Mindel durchgelegt. Das ist eine vorbereitende Maßnahme für den Brückenneubau, der ab Mai diesen Jahres beginnt. Bild: Annegret Döring

„Das zieht sich dann bis ins Frühjahr 2022“, erklärt Bürgermeister Alois Held. Es werde sicherlich eine Winterpause geben, in der die Straße dann kurzzeitig wieder aufgemacht werde. Man merke, dass durch den Kreisverkehrsbau jetzt der Verkehr in der Innenstadt deutlich zugenommen habe. Aktuell sei die Verkehrsbelastung in Ost-West-Richtung besonders hoch, so Held. Mit dieser Konsequenz müsse man in der Bauzeit eben leben. Aber man stelle sich nur vor, Thannhausen hätte nicht die B-300-Umgehung, dann hätte man diese Verkehrsbelastung ständig in der Stadt.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen