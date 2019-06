vor 21 Min.

Bezirksjugendorchester tritt in Freizeitpark auf

Im Skyline Park wird Ende Juni Blasmusik des Nachwuchses erklingen.

Wie es bereits Tradition ist, fand bei der Krumbacher Festwoche im vergangenen Jahr wieder der Musikantenstammtisch des ASM-Bezirk 11 statt. Neben dem gemütlichen Beisammensein und dem gemeinsamen Musizieren im Zelt gibt es für die anwesenden Musikvereine auch immer die Chance etwas zu gewinnen. Einen besonderen Preis erwartete dabei die Jugendkapellen des Bezirks. Dieses Mal war es ein Besuch im Skyline Park inklusive eines Auftrittes vor allen Besuchern.

Über diesen besonderen Preis durfte sich das Bezirksjugendorchester des eigenen Bezirks freuen, das sehr zahlreich zum Musikantenstammtisch erschienen war.

Im Bezirksjugendorchester spielen Jugendliche aus den Jugendkapellen und Musikvereinen des ganzen Bezirks zusammen. In jüngster Zeit sind die Jungmusiker vor allem international mit ihrem Bezirksdirigent Patrick Scheel unterwegs. So besuchte das Orchester 2018 eine Jugendkapelle in Polen und hatte zum diesjährigen Bezirksmusikfest in Nattenhausen gleich zwei Jugendkapellen, aus Polen und Montenegro, zu Gast. Auch im Jahr 2019 werden die Musiker wieder für gemeinsame Konzerte nach Polen reisen. Davor allerdings freuen sich die Jugendlichen auf ihren Auftritt im Skyline Park, bei dem sie nach ihrem Auftritt natürlich alle Attraktionen in Bayerns größtem Freizeitpark genießen können.

Das Bezirksjugendorchester wird am Sonntag, 30. Juni, im neuen Bayerischen Dorf des Skyline Parks auftreten. Anders als bei den Konzertreisen nach Polen können dieses Mal auch die Familie, die Freunde und die Bekannten alle mit dabei sein, um dem Auftritt des Bezirksjugendorchesters zuzuhören. Die Jungmusiker werden jeweils um 11 und um 14 Uhr die anwesenden Parkbesucher mit ihrem Repertoire unterhalten. (pm)

