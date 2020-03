04.03.2020

Blasmusikbezirk präsentiert sich als starke Gemeinschaft

Versammlung in Obergessertshausen verdeutlicht das große Aufgabengebiet und eine intensive Jugendarbeit

Erstmals wählte der Bezirksvorstand mit Obergessertshausen den südlichsten Ort im Bereich des Musikbezirks 11 Krumbach als Tagungsort und das nicht ohne Grund, denn der ortsansässige Musikverein feiert heuer sein 70-jähriges Bestehen.

Eine Kostprobe seiner musikalischen Tätigkeit bot das knapp 40 Musiker zählende Orchester unter Leitung von Andreas Simmnacher zum Auftakt der Versammlung, zu der sich zahlreiche Kapellenvertreter in ihren schwäbischen Trachten im schmucken Bürgerhaus einfanden. Nicht ganz so umfangreich wie das Jahr zuvor sei 2019, aber dennoch mit hochkarätigen Veranstaltungen verbunden gewesen, sagte Bezirksvorsitzender Franz Alstetter eingangs seines Rechenschaftsberichtes. Vor allem das Bezirksmusikfest in Nattenhausen oder als Besonderheit der Jugendaustausch zwischen der Jugendkapelle aus Lobez/Polen und dem Bezirksjugend-Blasorchester, aber auch der Musikantenstammtisch haben das Blasmusikjahr im Bezirk 11 mit Highlights bereichert.

Alstetter ist auch darauf stolz, dass sich das Bezirks-Jugendblasorchester unter Leitung von Bezirksdirigent Patrick Scheel so gut etabliert habe und viele Erfolge innerhalb weniger Jahre aufweisen könne. Einen etwas verhaltenen Zuspruch bezüglich der Teilnehmerzahl der Musiker fand der Musikantenstammtisch in seiner 7. Auflage im Rahmen der Krumbacher Festwoche. Man wolle deshalb das Konzept zum „Stammtisch“ umändern und attraktiver machen, aber das Grundprinzip, Hauptpreis und Verlosung von Sachpreisen an die stärksten Teilnehmer beibehalten. Alstetter ermunterte, in Kapellenstärke zu kommen, um ein „Quasi Musikantentreffen“ zu haben. Mit spontanem Spiel am Tisch kann darüber hinaus die Idee „Aufspielen beim Wirt“ umgesetzt werden.

Mit einer Neuerung will das Bezirksgremium für ein besseres Verständnis zu einem fruchtbaren Miteinander werben. Dazu werden Zweier-Teams nach vorheriger Terminabsprache während einer Musikprobe bei den jeweiligen Kapellen im Bezirk zu Gast sein und vor Ort informieren, wie Bezirk, der ASM und die Dachverbände organisiert sind und „ticken“. Mit einem möglichst großen Aufgebot möchte auch der Bezirk 11 die Verabschiedung von Landrat Hubert Hafner musikalisch mitgestalten.

„Schließlich war Hafner in seiner 24-jährigen Amtszeit vielfach Schirmherr unserer Musikfeste oder beständiger Gast bei unseren Veranstaltungen und unserer Blasmusik sehr zugetan“, so Alstetter. Im Auftrag des familiär verhinderten Bezirksdirigenten Patrick Scheel berichtete sein Stellvertreter Helmut Liebhaber über die Wertungsspiele mit 18 teilnehmenden Kapellen, die durchweg in allen Stufen und Kategorien sehr gute bis ausgezeichnete Benotungen erzielten und so die hohe musikalische Qualität unterstrichen.

Das Bezirks-Jugendblasorchester vertiefte seine Verbindung zu den Jugendkapellen in Lobez/Polen und Montenegro und freut sich schon auf den kommenden Auftritt im Skylinepark beim Allgäu-Tag von Radio RT1 mit sieben weiteren Kapellen aus dem ASM. Einen rundum gelungenen Erfolg für das spontan gegründete Projektorchester bildete der Auftritt in der „Oiden Wies’n“ auf dem Oktoberfest.

Landratskandidat Dr. Hans Reichhart lobte das Engagement der Blaskapellen und rief sie auf „macht weiter so, wir brauchen euch“. Stellvertretende Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab ergänzte, dass die Musiker des ASM nicht nur den Landkreis kulturell bereichern, sondern auch ein Stück weit zur Persönlichkeitsbildung beitragen. Blasmusik schaffe es, alle Generationen anzusprechen und gemeinsame Freude an der Musik zu vermitteln. Sie berichtete, dass der Landkreis das Engagement der Blasmusik in beiden Bezirken 11 und 12 mit der Aufstockung des jährlichen Zuschusses um 2000 Euro belohnt habe.

Bezirksleiter Alstetter kündigte am Ende der Versammlung an, dass er bei den kommenden Neuwahlen nach 24 Jahren Tätigkeit im Vorstand des Bezirkes, davon drei Jahre als Vorsitzender, nicht mehr zur Verfügung stehe. Nachdem noch andere vakante Positionen zu besetzen sind, bat Alstetter sich Gedanken um die Nachfolge zu machen und Vorschläge einzubringen. (wgl)

Terminlicher Ausblick

ASM-Delegiertentagung in Nesselwang;

Verabschiedung Landrat Hubert Hafner in Günzburg mit Bezirk 12;

Wertungsspiele im DRW-Konzertsaal in Ursberg;

Bezirks-Jugendblasorchester im Skyline-Park;

Musikantenstammtisch im Festzelt in Krumbach mit geändertem Format

