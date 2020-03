30.03.2020

„Bleiben Sie daheim“

Appell der Seniorenbeauftragten Johanna Herold

Das Coronavirus wirbelt unser bisheriges Leben ganz schön durcheinander. Gerade für ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen, welche zur Risikogruppe zählen, können sich bekanntlich schwere Krankheitsverläufe ergeben. Mit Blick darauf richtet die Kreisseniorenbeauftragte Johanna Herold einen dringenden Appell an die ältere Generation: „Bleiben Sie daheim!“

Leider seien immer noch „zu viele Menschen, gerade ältere Menschen unterwegs.“ Sich Lebensmittel nach Hause liefern lassen: Johanna Herold verweist auf die zahlreichen Möglichkeiten, die es da inzwischen gibt und die von älteren Menschen noch intensiver als bisher genutzt werden sollten. Bei allem Verständnis für sozialen Kontakt und ein persönliches Gespräch sei zu bedenken, welche weitreichenden Folgen eine Infektion mit dem Virus mit sich bringen könne. Kreisseniorenbeauftragte Johanna Herold sowie die Seniorenfachstelle betonen daher: „Bleiben Sie daheim. Sie schützen damit sich, andere Menschen und auch unser Gesundheitssystem. Es soll in unserem Land weiterhin gewährleistet sein, dass die entsprechenden Intensivpflegebetten verfügbar sind, dass das vorhandene Pflegepersonal trotz aller Belastung sachgerecht arbeiten kann.“

Ebenso wenig „möchten wir doch alle, dass sich unsere Politiker irgendwann zur Verhängung einer Ausgangssperre durchringen müssen“, hebt Johanna Herold hervor.

Die Seniorenbeauftragte weiter: „Nehmen wir also die derzeitige Ausgangsbeschränkung als ein Geschenk an und beschränken uns wirklich nur auf die notwendigsten Gänge nach draußen. Unsere Senioren sind in dieser Situation nicht alleine. Es stehen in sämtlichen Gemeinden und Städten in unserem Landkreis Nachbarschaftshilfen zur Verfügung, welche neben der Lieferung von Lebensmitteln, Medikamenten, Essen aus Gaststätten, dem Gassi gehen mit dem Hund, auch telefonische Besuchsdienste usw. anbieten.“ Ihr Appell: „Nutzen Sie diese Angebote!“ (zg)

bei der Seniorenfachstelle des Landratsamtes Günzburg unter 08221/95223 und Freiwilligen-Zentrum Stellwerk unter der Telefonnummer 08221/9301010.

Themen folgen