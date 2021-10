Naturschutz: Breitenthal will Libellen anlocken

Plus Die Gemeinde macht bei einem Projekt des Landschaftspflegeverbands Günzburg mit. Was dafür notwendig ist und wo die "Libellenpfade" verlaufen sollen.

„ Günzburgs Libellenpfade – Blühende Gräben verbinden“: Der Landschaftspflegeverband Günzburg hat das Projekt als Teil der Kampagne „Natürlich Bayern“ ins Leben gerufen. Gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, im Rahmen der Kampagne „Natürlich Bayern“, steht dabei der Aufbau eines insektenschonenden Pflegeregimes der Grabenstrukturen in den Flusstälern von Günz, Kammel und Mindel im Fokus. Das sieht auch die Gemeinde Breitenthal so und wird sich vorerst bis zum Auslaufen der Aktion im April 2023 daran beteiligen.