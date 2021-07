Unwetter: So hat die Gemeinde Breitenthal reagiert

Plus Erste Sofortmaßnahmen hatten bei den jüngsten Regenfällen in Breitenthal bereits Wirkung gezeigt. Nun soll aber noch weitere Abhilfe geschaffen werden.

Die Starkregenereignisse der zurückliegenden Wochen haben auch den Gemeinderat Breitenthal beschäftigt. In der jüngsten Sitzung wurde Bilanz gezogen. Sofortmaßnahmen hatten erste Wirkung gezeigt, berichtete Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler.