11.02.2020

Claudia Roth nimmt Stadlerstift in Augenschein

Die Bundestagsvizepräsidentin hört sich Probleme des Werkleiters im Pflegebereich des Thannhauser Altenheims an. Wo die Grünen-Politikerin ein Ohr für die Bewohner hatte

Auf Einladung des Ortsverbands Mindeltal „ Die Grünen“, mit ihrem Bürgermeisterkandidaten Carsten Pothmann, besuchte die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags Claudia Roth das Stadlerstift in Thannhausen. Sie kam vor allem als aufmerksame Zuhörerin über die Probleme im Pflegebereich.

Was sie vom Werkleiter für die Seniorenheime im Landkreis Günzburg, Martin Neumeier, zu hören bekam, stand im krassen Gegensatz zu der freundlichen und hellen Atmosphäre im Seniorenheim. Das Stadlerstift, bis Ende 2007 mit rund 6,5 Millionen Euro erweitert und modernisiert, ist eines der vier Seniorenheime im Eigenbetrieb des Landkreises Günzburg. 85 Betreuungsplätze in 79 Einbett- und drei Zweibettzimmern, geeignet zum Beispiel für die Aufnahme von Ehepaaren, stehen zur Verfügung. Eine Besonderheit zu den anderen Häusern des Landkreises ist das Vorhandensein von sieben Kurzzeitpflegeplätzen und dass das Gebäude, trotz offener Türen, dank moderner Technologie demenzgesichert ist. Beim Neubau wurde darauf geachtet, erklärte Werkleiter Neumeier, mittels Wohngruppen eine familienähnliche Situation zu schaffen. Aber was hilft das schönste Gebäude, stellte Neumeier in den Raum, wenn keine Pflegekräfte da sind. Die Nachfrage nach Pflegekräften sei momentan „krass“. 15 Anrufe pro Tag seien keine Seltenheit, ergänzte die Leiterin der Einrichtung Anita Kugelmann. Es belaste sie auch persönlich, wenn sie verzweifelte und oft auch weinende Angehörige wieder wegschicken müsse.

Dass momentan keine Pflegekräfte zu bekommen seien, liege nicht am Geld, führte Neumeier weiter aus. Die erfreuliche Vollbeschäftigung im Landkreis stelle sich hier als Nachteil dar. Besonders nachdenklich müsse machen, dass der seit 1971 angekündigte demografische Wandel eigentlich jetzt erst beginne. Es werde spannend, wie die Gesellschaft und die Politik, angesichts des Anstiegs der Pflegebedürftigen bei gleichzeitigem Pflegekräftemangel, in den nächsten 15 Jahren der Aufgabe der Versorgung der alten Menschen nachkomme.

Gute Erfahrung habe er bisher mit Pflegekräften aus den Balkanländern gemacht. Große Probleme gebe es, für diese Wohnungen zu finden, und bei dem Tempo, mit dem wir Deutschen momentan „dort absaugen“ würden, werde auch dieser Pool bald leer sein. Auch die derzeitige neue Ausbildungsverordnung für Pflegekräfte ohne rechtzeitige Spezialisierung auf den jeweiligen Pflegesektor wäre nicht hilfreich, klagte Neumeier. „Wir müssten jetzt probieren dürfen, wie wir in Zukunft unter welchen Rahmenbedingungen, mit welchem Fachkraftanteil und mit welcher Organisationsform die Menschen versorgen können“, forderte Werkleiter Neumeier. Leider sei das derzeit nicht möglich, weil die Pflege in einen starren Rahmen, der dazu noch von Bundesland zu Bundesland grob unterschiedlich sei, eingebunden ist.

Einrichtungsleiterin Kugelmann führte die aus Babenhausen stammende Grünen-Politikerin durch das Haus. In der freundlichen Atmosphäre, die vom hellen Gebäude genauso wie vom Pflegepersonal ausging, fiel es Roth leicht, mit den Seniorinnen und Senioren, die ihr auf dem Weg begegneten, in Kontakt zu treten.

Nach der Besichtigung eines Einbettzimmers ging es vorbei am „Raum der Stille“ und dem „Raum für Frisör und Fußpflege“ ins „Wohnzimmer“, wo sich die Politikerin in die Runde der hier anwesenden Seniorinnen und Senioren setzte und sich auch reichlich Zeit für ein Gespräch nahm. Kugelmann verwies abschließend noch auf den ehrenamtlichen Sozialdienst, der alle zwei Wochen die Heiminsassen zum gemeinschaftlichen Gesellschaftsspiel einlädt. (neu)

